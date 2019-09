Vuelta a España 2019 | la tappa di domani Jurancon-Pau | altimetria | programma | orari e tv

Vuelta Espana : Roglic e Lopez sono caduti in un tratto sterrato : Nella nona tappa della Vuelta Espana, quella che ieri ha portato i corridori all’arrivo in salita di Cortals d’Encamp, è accaduto davvero di tutto. Un improvviso acquazzone ha investito la corsa poco prima di un passaggio già molto insidioso, un tratto di sterrato ai piedi della salita conclusiva. Tra la scarsa visibilità e le difficoltà di guida sono caduti due dei grandi favoriti alla vittoria finale, Miguel Angel Lopez, che aveva attaccato in ...

Vuelta a España 2019 - la cronometro Jurancon-Pau : percorso completamente piatto - da specialisti. Una frazione chiave per la classifica generale : Inizia la seconda settimana alla Vuelta a España 2019: subito in programma una tappa decisiva, la decima, con una cronometro in terra francese da Jurancon a Pau di 36,2 chilometri. Momento importantissimo in chiave classifica generale: visto l’equilibrio che regna sovrano, con addirittura quattro corridori raggruppati in venti secondi, questa prova contro il tempo scombinerà sicuramente le carte in tavola. Ovviamente niente di definitivo: ...

Vuelta a Espana 2019 : la startlist e i pettorali di partenza della cronometro Jurancon-Pau. Programma - orari e tv : Prendera il via alle 13.41 la decima tappa della Vuelta a España 2019, 36.2 Km di cronometro individuale da Jurancon a Pau. Una stage decisiva per tutti gli uomini di classifica, pronti a cimentarsi nella prova contro il tempo per cercare di coprire la distanze nel modo migliore possibile. Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo VIsma) è il favorito numero uno e i suoi avversari alla vittoria finale, Alejandro Valverde, Nairo Quintana e Miguel Angel ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Nona tappa in DIRETTA : brilla la stella di Pogacar - Quintana maglia rossa. Aru alla deriva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL BORSINO DEI FAVORITI DOPO NOVE TAPPE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI LE PAGELLE DELLA tappa DI OGGI VIDEO HIGHLIGHTS DELLA tappa DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI TADEJ Pogacar FABIO ARU ARRIVA A 32′, GIORNATA DIFFICILE PER IL CAVALIERE QUATTRO UOMINI IN 20”: Quintana, ROGLIC, VALVERDE, LOPEZ. CHI VINCERA’ LA Vuelta? LA RINASCITA DI ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru e il bilancio di una prima settimana finita malissimo. La rinascita è ancora lontana : Un Fabio Aru in chiaroscuro per 8 giorni alla Vuelta a España 2019. Bene a Calp e sul Mas de la Costa, ma in difficoltà sull’Observatorio Astrofisico de Javalambre. Nonostante tutto, comunque, gravitava in zona top-10 fino alla tappa di ieri, quando a circa 50 km dalla fine, sul Coll de la Gallina, è andato in crisi nera ed è totalmente affondato. Al traguardo, il sardo, è arrivato oltre 32 minuti dopo rispetto al vincitore di giornata, il ...

Vuelta a España 2019 : il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Sfida a quattro per il successo : È andato in archivio il primo terzo della Vuelta a España 2019. Si sono disputate le prime nove tappe dell’ultimo grande giro stagionale: come previsto è l’equilibrio che regna sovrano, con addirittura quattro corridori che partono appaiati verso lo sprint finale in chiave Maglia Rossa. Chi riuscirà a vestirla in quel di Madrid? La strada è ancora lunghissima e piena di insidie. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti dopo la ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru alla deriva. Chiude a più di mezz’ora - il Cavaliere vive una brutta giornata : giornata da dimenticare per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna. La nona tappa rimarrà per sempre impressa nella memoria del Cavaliere dei Quattro Mori che è giunto al traguardo in 143esima posizione a 32’25” dal compagno di squadra Tadej Pogacar che ha vinto la frazione davanti a Nairo Quintana, nuova maglia rossa. La mini tappa di 94 km caratterizzata da ben cinque salite proponeva il durissimo Coll del a Gallina a metà tracciato e poi ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la nona tappa : generale - miglior scalatore - a punti e miglior giovane : Con l’azione negli ultimi chilometri il colombiano Nairo Quintana (Movistar) si è preso la maglia rossa di leader della classifica generale. Il piccolo scalatore, con il secondo posto di giornata, aumenta il suo vantaggio anche nella classifica a punti che già alla partenza lo vedeva leader. Buon salto in avanti per il vincitore di tappa Tadej Pogacar (UAE Emirates) che si spinge fino in quinta posizione in classifica generale e si ...

Classifica Vuelta a España 2019 - nona tappa : Quintana in maglia rossa! Roglic a 6” - Lopez e Valverde vicini : Nairo Quintana è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna. Il colombiano ha brillato sul durissimo arrivo in salita della nona tappa e ha conquistato il simbolo del primato con sei secondi di vantaggio su Primoz Roglic mentre il colombiano Miguel Angel Lopez è terzo a 17”, quarto lo spagnolo Alejandro Valverde a 20”: questi quattro corridori si giocheranno il successo finale visto il distacco sugli altri avversari, lo sloveno Tade ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Nona tappa in DIRETTA : brilla la stella di Pogacar - Quintana maglia rossa. Aru alla deriva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, pagelle, approfondimenti. 18.10 CLASSIFICA GENERALE Vuelta DI SPAGNA. 1 NAIRO Quintana 7 MOVISTAR TEAM 35H 18′ 18” – B : 16” – 2 PRIMOŽ ROGLIC 131 TEAM JUMBO – VISMA 35H 18′ 24” + 00H 00′ 06” B : 16” – 3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Nona tappa in DIRETTA : scatta Lopez - battaglia tra i favoriti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Terminato l’Alto de la Comella, tra poco l’Alto de Engolasters. Ricordiamo che il finale prevede tre salite in rapida successione, una dopo l’altra e senza discese in mezzo. 17.18 Lopez ha guadagnato 20 secondi sul gruppetto di Roglic, Quintana e Valverde. 17.18 E’ la Jumbo-Visma di Roglic a tirare il gruppetto dei migliori all’inseguimento di Lopez. 17.16 ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Nona tappa in DIRETTA : Bouchard solo al comando - gruppo a 4' - staccati Edet e Aru : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 La situazione a 20 km dal traguardo: Bouchard solo al comando con 40″ su O’Connor e Geoghegan Hart e 1’20” sugli altri inseguitori. A 3’50” c’è il gruppo dei big che è tirato sempre dall’Astana, mentre la maglia rossa Edet, insieme ai compagni di squadra, è segnalato a 4’20”. 17.11 Fraile si è rialzato e tira ora in testa al gruppo de big, mentre ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Nona tappa in DIRETTA : sul Coll de la Gallina si staccano la maglia rossa Nicolas Edet e Fabio Aru : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 La maglia rossa Edet ha invece già oltre un minuto di ritardo dai big. 16.50 Il gruppo dei big sCollina invece con 3’20”, tirato da un eccezionale Dario Cataldo. 16.48 Il gruppo degli inseguitori ha circa 30″ di ritardo. 16.47 Bouchard vince il GPM di Categoria Especial. 16.43 SI STACCA LA maglia rossa!! In grande difficoltà Nicolas Edet (Cofidis) che perde contatto dal ...