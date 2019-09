Vince 10 milioni al lotto e in pochi anni li consuma tutti | ora cerca un posto come

Settantenne Vince 2 milioni di euro - si presenta in ricevitoria e comunica una cosa incredibile : Un uomo di 70 anni, tedesco ha acquistato un biglietto della lotteria che è risultato vincente. Dopo aver acquistato il biglietto ed essersi reso conto di aver vinto 2 milioni di euro, è andato in ricevitoria e ha detto di non essere interessato a ritirare la somma. L’uomo ha spiegato di essere vedovo, senza figli e senza parenti e di non sapere che farsene di quella somma. I dipendenti della ricevitoria hanno provato a suggerirgli di ...

Silvio Berlusconi Vince in Cassazione : Veronica Lario deve restituire 46 milioni di euro all’ex marito : La Cassazione ha deciso: per i giudici della Suprema Corte, il maxi assegno elargito da Silvio Berlusconi all’ex moglie Veronica Lario durante la causa di divorzio era troppo alto. Da qui la disposizione che obbliga la signora a restituire al leader di Forza Italia 46 milioni di euro più gli interessi, che ammonterebbero a circa 15 milioni. Per la Cassazione Berlusconi, rappresentato dagli avvocati Valeria De Vellis e Pier Filippo ...

Occupazione disabili - oltre 5 milioni per le 10 proVince toscane : Assegnati dalla Regione Toscana all’Arti, l’agenzia regionale per l’impiego, i fondi per l’Occupazione dei disabili sulla base della legge 68/1999.

Senza tetto gioca qualche spicciolo e Vince 2 milioni di euro - poi prende una decisione straordinaria : Un uomo ungherese, László Andraschek di 55 anni da sette anni viveva per la strada perché, a seguito di problemi con l’alcool la sua famiglia lo aveva cacciato e ora era un “Senza fissa dimora”. L’uomo, che con gli anni aveva deciso di riabilitarsi e era riuscito a smettere di bere, un giorno ha giocato qualche spicciolo comprando un biglietto e ha vinto 2 milioni di euro. L’uomo, che avrebbe potuto pensare a quel punto solo a se stesso, ha ...

Golf - Rory McIlroy Vince la FedEx Cup : il nordirlandese si mette in tasca la cifra record di 15 milioni di dollari : Per la seconda volta in carriera il Golfista nordirlandese vince la FedEx Cup, eguagliando il primato di Tiger Woods Rory McIlroy ha vinto per la seconda volta in carriera la FedEx Cup, emulando Tiger Woods, l’unico a riuscirvi in precedenza (2007-2009), e conquistando il primo premio di 15.000.000 di dollari (su 60 milioni di montepremi complessivo), il più alto in assoluto per una sola gara di Golf, battendo il suo stesso primato ...

Vince alla lotteria 16 milioni di dollari ma quello che accade dopo non se lo aspetterebbe nessuno : Un uomo ha giocato alla lotteria e ha vinto. Felicissimo ha scoperto che la somma vinta era pari a 16 milioni di dollari. L’uomo non credeva i propri occhi quando ha visto la cifra ed era fuori di se dalla gioia. L’uomo, Fabio de Barros, di Cuiaba, però, da un certo punto è stato contattato dalla polizia che aveva una comunicazione urgentissima da dargli: la polizia aveva appena scoperto che qualcuno stava organizzando il suo omicidio ...

Vince alla lotteria una fortuna oltre 16 milioni di dollari ma da quel giorno la sua vita è per sempre rovinata fino a portarlo alla morte : Una storia che risale a qualche anno fa ma che è sempre attuale, quella di un uomo, vincitore di una grossa somma di denaro alla lotteria che non era preparato a così tanti soldi che ha finito per rovinarsi per sempre la vita. E’ quello che è capitato a un uomo americano, William “Bud” Post, che riuscì a Vincere alla lotteria americana una somma da record, oltre 16 milioni di dollari. L’uomo da quel momento in poi ha iniziato a avere ...

Juventus - offerta monstre per conVincere il giocatore : affare da 80 milioni : Juventus – Un’offerta monstre in arrivo per convincere il giocatore a dire addio a Torino e ad accasarsi nella capitale francese. Il Paris Saint Germain fa sul serio per Dybala e mette sul tavolo 80 milioni di euro. Cifra pari alla richiesta del club bianconero, e che spingerà Paratici ad un nuovo volo in Francia […] More

Superenalotto - a Lodi anche il Fisco Vince 25 milioni : L’Erario incasserà il 12% della vincita da 209 milioni . Il vincitore dunque vedrà il suo premio ridursi, si fa per dire, a 184 milioni

Superenalotto - centrato il 6 a Lodi : Vince oltre 209 milioni di euro con una schedina casuale : Superenalotto, centrato il "sei" a Lodi. E la vincita del montepremi è da record: oltre 209 milioni di euro. Il jackpot, infatti, era il più alto di...

SuperEnalotto - estratto il "6" da 209 milioni di euro : i numeri Vincenti di oggi 13 agosto 2019 : SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni del 13 agosto in diretta su Today.it. Tutti i numeri vincenti estratti oggi...

Superenalotto - centrato il 6 a Lodi : Vince oltre 209 milioni di euro : Superenalotto, centrato il "sei" a Lodi. E la vincita del montepremi è da record: oltre 209 milioni di euro. Il jackpot, infatti, era il più alto di...

Vince una casa da 1 - 5 milioni con cinque numeri. Ma ora è conto alla rovescia : in 2 anni e mezzo... : Nell’estrazione di sabato 3 agosto 2019 di Vinci casa, la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal, è stata vinta una casa da mezzo milione di euro a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. La particolare lotteria Vinci casa mette in palio un premio incentrato su un bene concreto

“Superenalotto” - chi Vince il jackpot da 200 milioni rischia di diventare più povero in 24 mesi : Perché le persone perdono completamente il controllo quando acquisiscono grandi somme inattese? Una risposta scientificamente fondata e convincente arriva dal campo di studi che lega neuroscienze e finanza comportamentale