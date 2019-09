Video Trapani Venezia | 0-1 | highlights e gol Ai lagunari basta Bocalon | Serie B

DIRETTA/ Ascoli Trapani - risultato 0-0 - streaming Video tv : Dini strepitoso : DIRETTA Ascoli Trapani : info streaming video e tv della partita, in programma oggi 18 agosto 2019 per il terzo turno della Coppa Italia.

Trapani - Riserva dello Zingaro : Soccorso alpino - 118 e Guardia Costiera in azione per un turista ferito [FOTO e Video] : Operazione congiunta di Soccorso alpino e speleologico siciliano, 118 e Guardia Costiera per soccorrere un turista che si era infortunato nella Riserva dello Zingaro. In azione due tecnici del Sass, un elicottero del 118 e un gommone della Capitaneria di porto di Trapani. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando L.M., trapanese di 21 anni che si era procurato la lussazione della spalla sinistra scivolando sul sentiero nella zona di cala ...