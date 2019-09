Video Picerno Rieti | 2-1 | | gol e highlights | vittoria dei lucani | Serie C

Video / Picerno Bisceglie - 0-2 - : highlights e gol. Montero chiude il match : Video Picerno Bisceglie , risultato finale 0-2,: highlights e gol della partita, valida per il primo turno del girone M della Coppa Italia di Serie C.

Picerno Bisceglie - risultato live 0-0 - streaming Video tv : si comincia! : Diretta Picerno Bisceglie : info streaming video e tv per il match del girone M della Coppa Italia Serie C, oggi 29 agosto 2019. Appena quattro precedenti.

DIRETTA PICERNO BISCEGLIE/ Streaming Video tv : i precedenti sono appena quattro : DIRETTA PICERNO BISCEGLIE : info Streaming video e tv per il match del girone M della Coppa Italia Serie C, oggi 29 agosto 2019. appena quattro precedenti .

DIRETTA/ Cavese Picerno - risultato 0-1 - streaming Video : gol di Vanacore : DIRETTA Cavese Picerno : info streaming video e tv della partita, valida nella 1giornata del girone C di Serie C. Tra pochi istanti il fischio d'inizio!

DIRETTA/ Cavese Picerno - risultato 0-1 - streaming Video : gol di Vanacore : DIRETTA Cavese Picerno : info streaming video e tv della partita, valida nella 1giornata del girone C di Serie C. Tra pochi istanti il fischio d'inizio!

Diretta Cavese Picerno/ Streaming Video : El Ouazni bomber di riferimento per Moriero : Diretta Cavese Picerno: info Streaming video e tv della partita, valida nella 1giornata del girone C di Serie C. Pochi i precedenti a disposizione.