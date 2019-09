Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINA DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. MOLTO TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. MOLTO TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – Roma FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – Roma FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE HA AUMENTATO I DISAGI A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CRITICITA’ CODICE GIALLO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI DALLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA Regione CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN A1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA Regione CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN A1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO CHE AUMENTA I DISAGI DEL CONTRO ESODO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PER ALLAGAMENTI E’ STATO CHIUSA INTERAMENTE L’INTERO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI A CAUSA DEL MALTEMPO SULLE STRADE DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PER ALLAGAMENTI E’ STATO CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DOVE A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO CI SONO CODE LUNGO TUTTO IL TRATTO DI STRADA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI ANCHE SULLA STRADA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI RALLENTAMENTI TRA CASSINO E CEPRANO IN DIREZIONE Roma E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE IN PREVISIONE DI UNA DOMENICA DA BOLLINO ROSSO PER IL RIENTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma, PERMANGONO CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO. SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA, A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma, CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I ...