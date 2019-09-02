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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09 | 45 Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09:45 (Di lunedì 2 settembre 2019) Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SEGNALATI INOLTRE CANTIERI ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. INFINE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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