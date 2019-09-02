virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Giuggio72684862 : RT @virginiaraggi: Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illuminazion… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE HA AUMENTATO I DISAGI A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CRITICITA’ CODICE GIALLO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI DALLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA Regione CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN A1 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA Regione CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN A1 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO CHE AUMENTA I DISAGI DEL CONTRO ESODO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PER ALLAGAMENTI E’ STATO CHIUSA INTERAMENTE L’INTERO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI A CAUSA DEL MALTEMPO SULLE STRADE DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PER ALLAGAMENTI E’ STATO CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DOVE A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO CI SONO CODE LUNGO TUTTO IL TRATTO DI STRADA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI ANCHE SULLA STRADA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI RALLENTAMENTI TRA CASSINO E CEPRANO IN DIREZIONE Roma E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE IN PREVISIONE DI UNA DOMENICA DA BOLLINO ROSSO PER IL RIENTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO UN INCIDENTE IN DIREZIONE Roma, PERMANGONO CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO. SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA, A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma, CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma, CODE DA MONTE D’ORO RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE ANCORA TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DA SEGNALARE SOLO LE CODE SUL RACCORDO IN INTERNA PER MEZZO PESANTE IN PANNE TRA CASTELGIUBILEO E SALARIA. IL MEZZO È SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SEGNALIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE IN PREVISIONE DI UNA DOMENICA DA BOLLINO ROSSO PER IL RIENTRO DALLE VACANZE. PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE TERMINANO OGGI I LAVORI SULLA LINEA FS FL6 Roma – CASSINO, DA DOMANI QUINDI LA CIRCOLazioNE SARÀ NUOVAMENTE REGOLARE SEGNALIAMO POI CHE OGGI DALLE 7 ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE CONTINUANO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SONO QUINDI PREVISTE CHIUSURE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 31 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STRADA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA DAL KM 12+000 AL KM 13+500 PER INTERVENTO A CURA DI ASTRAL DI PULIZIA STRADALE A SEGUITO DEL MALTEMPO. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. MOLTO TRAFFICATA L’APPIA, CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 31 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SULLA VIA BRACCIANENSE CODE PER INCIDENTE TRA MANZIANA E BRACCIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ...