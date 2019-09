Vela | Coppa del Mondo Enoshima 2020 | Ruggero Tita e Caterina Banti di nuovo al top nei

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) La prima tappa delle World Cup Seriesè andata in archivio ad(Giappone), sul campo di regata che ospiterà le gare dialle Olimpiadi di Tokyo. Il primo atto stagionale delladelha rappresentato anche l’ultimo test del 2019 sulle acque di, mentre a giugnosi tornerà in Giappone per le Finali didela due mesi dall’appuntamento a Cinque Cerchi. L’Italia può ritenersi soddisfatta per l’andamento della settimana considerando tra l’altro l’assenza dei nostri portacolori delle tavole per preparare al meglio il Mondiale RS:X casalingo del Lago di Garda., dopo un avvio di stagione non esaltante, sono ormai tornati ad esprimersi ad altissimi livelli raccogliendo un terzo posto importante per dare continuità agli ultimi due piazzamenti sul podio conquistati nelle Finali ...

