Vanity Fair Stage è sbarcato per la prima volta al Lido di Venezia

Un grande ballo alla Truman Capote : così «Vanity Fair» ha celebrato il Festival del cinema

Vanity Fair Star-Am - a Venezia si gioca anche a golf (con le celebrity) : Martino Crespi, Matilde Gioli, Marianna di Martino, Serena Rossi, Jacopo Olmo Antinori, Nicolas Vaporidis, Rosa Diletta Rossi, Anna Ferzetti, Enrica Guidi

Andrea Damante sbarca agli Mtv VMAs : al lavoro per Vanity Fair : Andrea Damante sbarca in America. Al lavoro per Vanity Fair: riflettori puntati sugli Mtv Video Music Awards Procede a gonfie vele la carriera di Andrea Damante, che dopo l’avventura come tronista a Uomini e Donne ha saputo spiccare il volo, riuscendo a farsi strada in diversi ambiti. Quello musicale rimane il suo habitat naturale, ma […] L'articolo Andrea Damante sbarca agli Mtv VMAs: al lavoro per Vanity Fair proviene da Gossip e ...

Nadia Toffa - le ultime parole a «Vanity Fair» : «Tutti sanno che sono matta - una matta senza paura»

In anteprima per Vanity Fair lo spot per il festival di Venezia : Uno spot dagli effetti speciali quello prodotto dalla Rai per la 76° Mostra Internazionale d’ Arte cinematografica di Venezia, giocato tutto su un leone – omaggio al simbolo della città e del festival – interamente realizzato in “3d”, ma con una tecnologia talmente avanzata da ingannare il telespettatore: in molti hanno creduto che il felino fosse in carne ed ossa. Un grande progetto ideato e prodotto dalla Direzione Creativa della Rai in ...

Vanity Fair lancia #VanityChallenge - la sfida contro l'inquinamento dei nostri mari : Laura Pausini, Biagio Antonacci, Alessio Boni, Giusy Ferreri, Miriam Leone: sono alcuni amici di Vanity Fair – attori, registi, musicisti, designer, atleti, top – che, per tutta la durata del mese di agosto, parteciperanno al #VanityChallenge. Ogni giorno cioè uno di loro, nel suo luogo di vacanza, raccoglierà rifiuti di plastica, fotograferà questa attività di pulizia, posterà l’immagine ...

Mika sulla cover di Vanity Fair : Mika nasce il 18 agosto del 1983 a Beirut (Libano) da madre libanese e padre statunitense. Terzo di cinque fratelli, si trasferisce con la famiglia prima a Parigi poi a Londra. Comincia a comporre canzoni sin da piccolo, ma riesce a farsi conoscere tramite MySpace. Nel 2016 pubblica Grace Kelly, il suo primo singolo di successo. Poliglotta, soffre di una forma di dislessia che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali. Oggi è uno ...

Raoul Bova sulla cover di Vanity Fair : Raoul Bova nasce a Roma il 14 agosto 1971. Attore, produttore, ex nuotatore: «È la bravura a rendere belli», racconterà. Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale Rousseau, si iscrive all’ISEF, ma abbandona gli studi prima della fine dei corsi. A 15 anni vince il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso, ma il sogno azzurro finisce presto. Ad attenderlo c’è il primo ruolo da protagonista: nel 1993, in Piccolo ...

Beatrice Valli e Marco Fantini intervistati da Vanity Fair : 'Matrimonio? Ci sto lavorando' : Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La coppia si è conosciuta cinque anni fa e da allora, tra alti e bassi, sono rimasti sempre insieme fino a diventare genitori della piccola Bianca, da tutti chiamata 'Bubi'. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rilasciato una intervista a Vanity Far, pubblicata negli ultimi ...

Tiziano Ferro racconta l’amore con Victor su Vanity Fair : il primo incontro - la convivenza - il matrimonio : Tiziano Ferro racconta l'amore con Victor su Vanity Fair: non ha mai comunicato nulla, né lasciato intravedere niente, se non a cose fatte. Se dal singolo Buona (Cattiva) Sorte avremmo dovuto immaginare qualcosa, la conferma è giunta solo qualche giorno fa dopo il matrimonio italiano che si è tenuto a Sabaudia. In realtà Tiziano Ferro e Victor Allen erano già sposati. I due sono convolati a nozze in America, in una cerimonia al cospetto di ...

La prima intervista di Benji e Bella Thorne su Vanity Fair : il primo incontro e l’amore tra due continenti : "Se dovessi presentare Bella a qualcuno per prima cosa direi che è davvero bellissima, straordinaria, ogni volta che la guardo vedo una bellezza diversa, è intelligente, è matura per avere solo 21 anni", dichiara Benji Mascolo. "Il mio ragazzo è italiano ed è semplicemente straordinario", risponde Bella Thorne. Si sono incontrati per la prima volta ad aprile, al Coachella, in California ma hanno iniziato a messaggiare su Instagram molto ...

Tiziano Ferro racconta la proposta di matrimonio di Victor con l’album di foto in esclusiva su Vanity Fair : Tiziano Ferro racconta la proposta di matrimonio di Victor, un uomo entrato nella sua vita per puro caso. A Vanity Fair aveva affidato il coming out nel 2010, sulle pagine del settimanale aveva raccontato il lungo percorso di terapia che lo aveva condotto verso la comunicazione della sua omosessualità, in primis ad amici e parenti, poi al resto del mondo attraverso un giornale. Ora su quelle stesse pagine racconta il suo matrimonio. 9 anni ...