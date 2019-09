USA | incendio su una barca al largo della California | 34 morti

Strage in Messico : un attacco con molotov ha caUSAto un terribile incendio - decine di morti e feriti : Almeno 23 persone sono morte in un incendio che ha colpito un bar di Coatzacoalcos, nello Stato messicano di Veracruz. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale dello Stato meridionale. Tra le vittime, riporta il sito della ‘Nbc News’, si contano 15 donne e otto uomini. Tredici persone, inoltre, risultano gravemente ferite. Coatzacoalcos è una città portuale che si affaccia sul Golfo del Messico. Il crimine “non ...

Circa ottomila persone sono state evacuate nell’isola di Gran Canaria - in Spagna - a caUSA di un vasto incendio : Un incendio che si è sviluppato sabato sull’isola di Gran Canaria, nell’arcipelago delle isole Canarie, in Spagna, ha costretto il governo locale a evacuare Circa ottomila persone dalle proprie abitazioni. L’incendio si è sviluppato nel comune di Valleseco e finora ha

SiracUSA : vasto incendio nella riserva Ciane Saline : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Un vasto incendio è divampato ieri sera nella riserva Ciane Saline di Siracusa. Le fiamme hanno divorato ettari di verde. I vigili del fuoco sono state al lavoro fino a tardi per circoscrivere le fiamme ed evitare ulteriori gravi danni.

Bagni Lucca - incendio nel piazzale della cartiera : chiUSA la SS12 : Un vasto incendio e’ scoppiato intorno all’ora di pranzo alla cartiera Pasquini di Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). A prendere fuoco la carta da macero accatastata su un piazzale aperto con le fiamme che in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio fortunatamente non abitato. La strada e’ stata chiusa al traffico, con la ...

USA - incendio in un asilo : morti 5 bimbi mentre dormivano : Paura negli Stati Uniti dove un incendio è scoppiato in un asilo nido causando la morte di 5 bambini. I piccoli, di età compresa tra gli 8 mesi e i 7 anni, sono stati colti dalle fiamme mentre dormivano. Il rogo è avvenuto a a Erie, in Pennsylvania: le autorità Usa indagano sulle cause. Le fiamme sono divampate domenica mattina presto, ha spiegato il capo dei pompieri della città, Guy Santone, aggiungendo che gli inquirenti seguono la pista ...

Tragedia in USA - incendio in un asilo : morti 5 bambini : La struttura, aperta 24 ore su 24, accoglieva figli di genitori impegnati in lavori notturni. Il rogo si è sviluppato mentre all'interno dormivano diversi bambini.

USA - incendio divampa in un asilo : morti cinque bambini tra i 10 mesi e gli otto anni : un asilo di Erie, in Pennsylvania, è andato a fuoco ieri mattina mentre i bambini dormivano. Tra le vittime quattro fratellini, figli di una coppia impegnata al lavoro con i turni di notte.Continua a leggere

USA - tragedia in un asilo : muoiono cinque bambini in un incendio : La tragedia è avvenuta nella cittadina di Erie, in Pennsylvania. Nell'incendio hanno perso la vita cinque bambini e un'altra persona è rimasta ferita. I piccoli avevano tutti tra gli otto mesi e i sette anni.

Incendio nel SiracUSAno - fiamme sulle ville : evacuati i residenti : Paura in Sicilia dove un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio intorno alle 14 in contrada Punta delle Formiche, alla periferia di Pachino (Siracusa). Il rogo ha attaccato alcune ville residenziali: una delle quali è stata danneggiata dalle fiamme, alimentate dalle folate di aria calda che si sono registrate in tutto il Siracusano fin dalla mattinata. I residenti sono stati evacuati ma durante le operazioni di spegnimento dei vigili del ...

Incendio Faenza 9 agosto 2019 : caUSA e danni - cos’è successo : Incendio Faenza 9 agosto 2019: causa e danni, cos’è successo Uno spaventoso Incendio è scoppiato in un deposito di logistica posto nella zona industriale di Faenza; la colonna di fumo è visibile a chilometri e chilometri di distanza. Le autorità della città nel ravennate invitano a uscire di casa solo se strettamente necessario: il rogo sta interessando materiali plastici e olii alimentari Incendio Faenza: chiudere le finestre, non uscire ...

Incendio RagUSA - a fuoco autocarro in una demolizione FOTO : Incendio a Ragusa, a fuoco un autocarro presso una demolizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco