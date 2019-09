US Open – Osaka ko a sorpresa! La campionessa in carica fuori agli ottavi contro Belinda

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Bencic elimina Osaka! Vekic e Goerges al terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Matteo Berrettini per i quarti. Tornano in campo Rafael Nadal e Naomi Osaka : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli US Open (2 settembre) – Gli italiani in campo oggi (2 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta ...

US Open 2019 : Berrettini vuole riportare l’Italia ai quarti. Nadal affronta Cilic - Osaka contro Bencic : Si completano i match degli ottavi di finale agli US Open 2019. Scopriamo tutte le sfide di questo lunedì. TABELLONE MASCHILE Il tennis italiano si stringe attorno a Matteo Berrettini. E’ dal 1977 che un giocatore italiano non raggiunge i quarti di finale agli US Open. Ci riuscì Corrado Barazzutti, ma si giocava ancora terra verde di Forest Hills, mentre da quando il torneo si è spostato sul cemento di Flushing Meadows nessun tennista ...

US Open – Osaka da applausi : Gauff in lacrime dopo l’eliminazione - il gesto di Naomi è commovente [VIDEO] : Quante emozioni con Gauff e Osaka nel post match: il gesto della numero 1 al mondo è da applausi Coco Gauff si è fermata ai sedicesimi degli US Open: la giovanissima statunitense ha ceduto alla numero 1 al mondo, Naomi Osaka, che dopo il match si è dimostrata una gran signora. La tennista giapponese si è infatti congratulata con la sua rivale, andandola a consolare dopo il ko. Gauff non ha trattenuto le lacrime ed è stata invitata dalla ...

US Open 2019 : le speranze di Matteo Berrettini - la concretezza del pericolo Rublev. Naomi Osaka e Bianca Andreescu in rotta di collisione : Era riuscito a giocare, dopo Wimbledon, appena una partita a causa di un infortunio a una caviglia: quell’unico match l’aveva perso, a Cincinnati, contro Juan Ignacio Londero. I dubbi su Matteo Berrettini, per questo, erano legittimi, tanto più che avere Richard Gasquet al primo turno non è stato proprio il migliore dei regali. Eppure il romano, una volta visto che il tabellone di questi US Open si è aperto in maniera estremamente ...

US Open – Tutto facile per Osaka : Gauff ko in due set - staccato il pass per gli ottavi : Naomi Osaka avanza senza problemi agli US Open: Gauff ko in due set Naomi Osaka ha trionfato in maniera estremamente facile nella notte italiana nel match contro Coco Gauff, valido per i sedicesimi degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. La tennista giapponese ha trionfato dopo appena un’ora e 7 minuti di gioco, portandosi a casa la vittoria contro la giovanissima ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (31 agosto) : Naomi Osaka ferma Coco Gauff - Andreescu batte Wozniacki - Goerges elimina Bertens : Il match mediaticamente più atteso della sesta giornata del singolare femminile degli US Open 2019 era quello che ha completato gli incontri del terzo turno e che si è giocato nella notte italiana sull’Arthur Ashe, il campo principale di Flushing Meadows, tra Naomi Osaka e Coco Gauff. Ha vinto, come era prevedibile, la giapponese numero 1 del mondo col netto punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e 5 minuti di gioco. Da tempo non vedevamo una Osaka così ...

US Open 2019 - sesta giornata : si concludono i terzi turni. Berrettini vuole gli ottavi - di scena Nadal - Osaka e Wozniacki-Andreescu : Si completano oggi i terzi turni agli US Open 2019, il che significa che sta per delinearsi nella sua interezza il quadro degli ottavi di finale sia nel tabellone maschile che in quello femminile. L’Italia ha ancora una carta da giocare, ed è quella di Matteo Berrettini, alla caccia del secondo ottavo Slam consecutivo. L’avversario è un altro australiano: dopo Jordan Thompson, arriva Alexei Popyrin, attualmente numero 105 del mondo e ...

US Open – Naomi Osaka al terzo turno : Magda Linette sconfitta in due set : Naomi Osaka accede al terzo turno degli US Open: la tennista giapponese supera Magda Linette in due set senza grossi problemi Bastano 1 ora e 12 minuti a Naomi Osaka per staccare il pass valevole per il terzo turno degli US Open. La tennista giapponese, attuale numero 1 al mondo del tennis femminile, si è imposta in due set sulla polacca Magda Linette, numero 53 WTA. Osaka ha trionfato con il punteggio di 6-2 / 6-4. SCARICA L’APP DI ...

US Open 2019 : un poker azzurro a caccia del terzo turno. Tornano in campo Nadal e Osaka : La pioggia di ieri ha reso la quarta giornata degli US Open davvero ricchissima di incontri. Sarà un giovedì nel quale si concluderanno tutti i match del secondo turno del tabellone maschile e femminile. Sarà anche una giornata molto azzurra, vista la presenza in campo di ben quattro italiani, che andranno tutti a caccia della qualificazione al terzo turno dello Slam americano. Anche lo US Open 2019 dei canali Eurosport è su DAZN. Comincia il ...