US Open 2019 | tutti gli italiani in campo oggi 2 settembre Orari | programma | tv e

US Open 2019 oggi in tv (2 settembre) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : Inizia la seconda settimana allo US Open di tennis e si completa il quadro dei qualificati ai quarti di finale del tabellone maschile e femminile. Una giornata particolarmente intensa nella quale anche l’Italia sarà degnamente rappresentata. A dare il via alle danze saranno Donna Vekic e Julia Goerges sul Louis Armstrong. A seguire, non prima delle 18.30 italiane, vedremo il nostro Matteo Berrettini cercare di spingersi oltre contro il ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - Roger Federer ai quarti di finale - si ritira Novak Djokovic! Tutti i risultati : 06.45 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport 06.44 Ecco Tutti i risultati della settima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarto turno (parte alta del tabellone) Stan Wawrinka b. Novak Djokovic 64 75 21 rit. Roger Federer b. David Goffin 62 62 60 Daniil Medvedev b. ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : 00.44: Per il risultato finale di Koepfer-Medvedev vi rimandiamo a domani mattina, assieme al resoconto di quanto accaduto nella notte. Per la giornata è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 00.42: Daniil Medvedev raggiunge la parità! Un set pari ora tra lui e Kopefer, ognuno con il proprio 6-3 00.40: E il break arriva! Medvedev serve per il set sul 5-3 00.39: Ed ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - Koepfer avanti di un set su Medvedev. Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : 00.39: Ed è palla break ancora per Medvedev 00.34: Facile turno di servizio a 15 conservato da Medvedev, che sale sul 4-3. Si entra nella fase calda del parziale 00.32: Tiene a 30 Koepfer, che risale sul 3-3 dimostrando di aver assorbito, almeno per ora, il contraccolpo del mancato allungo 00.28: Sale, con un po' della stessa fortuna chiamata nastro che aveva avuto anche nel game ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - Koepfer avanti su Medvedev. Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : 00.10: Al terzo tentativo Medvedev cede con un rovescio in rete dal centro, c'è il break a 30 di un Koepfer finora padrone assoluto del campo! 00.08: Tre palle break Koepfer nel primo game, Medvedev è piuttosto confuso di fronte a tutte le palle che gli stanno passando accanto da ogni parte 00.04: SET Koepfer – Basta il primo, con un servizio vincente: Koepfer si aggiudica il primo ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - in campo Koepfer e Medvedev. Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : 23.41: Koepfer il break lo ottiene comunque e va subito sul 2-0! Bella partenza del tedesco, che sfrutta un bello scambio a rete e infine sfrutta un errore di dritto di Medvedev 23.40: Sbaglia malamente in lunghezza la risposta Koepfer, buttando l'opportunità prima di averla davvero 23.39: Doppio fallo Medvedev, palla break Koepfer 23.36: Parte tenendo il servizio a 15 Koepfer 23.33: ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : 22.05: Appuntamento dunque alle 23.05! 22.03: Il prossimo match sarà in programma alle ore 23.05 italiane e vedrà scendere in campo il tedesco, sorpresa del torneo, Dominik Koepfer (n.118 del mondo) affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5 del ranking) e sulla carta l'esito sembrerebbe scontato 22.02: E chiude qui Serena Williams! L'americana, padrona di casa, supera la croata ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams vicina al passaggio di turno : 21.45: E con un ace di seconda, ai vantaggi, Serena Williams si porta sul 4-2 contro la croata Martic, ora al servizio 21.40: Si riprende a giocare con Williams al servizio, avanti 3-2 nel 2° set con il break 21.37: Bendaggio alla caviglia destra per Serena per rafforzare una parte sensibile ed evitare danni peggiori 21.34: E dopo un'accelerazione di dritto impressionante, Serena ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanti di un set : 21.20: Serena Williams si aggiudica il secondo game del secondo set e pareggia sull'1-1 nel secondo set 21.18: Si gioca solo sul Centrale, in questo momento, la croata Martic tiene il servizio: 1-0 nel primo set, Serena Williams al servizio 21.15: Un Dimitrov commosso per questo risultato e contro Federer sarà un match interessante 21.13: Serena Williams rifila un secco 6-3 a Martic, ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer vola ai quarti di finale - Goffin affossato. In campo Serena Williams : 20.37: 2-1 Pliskova nel terzo set, la ceca tiene il turno al servizio e ora toccherà alla Konta 20.36: de Minaur tiene il servizio in apertura di terzo set contro Dimitrov: 1-0 20.34: Nel frattempo Martic conquista il break in apertura contro Serena Williams sul Centrale 20.33: 1-1 tra Konta e Pliskova: la britannica risponde presente e la ceca torna al servizio 20.31: Dimitrov chiude sul 6-3 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer vola ai quarti di finale. Goffin battuto 6-2 6-2 6-0. Tutti i risultati di oggi 1° Settembre : 19.41 Pliskova che serve bene ed è molto precisa di dritto: 6-5. 19.39 Dimitrov ancora avanti: 4-3. 19.37 IMMENSO Federer!!! Sesto punto consecutivo e terzo set chiuso con un netto 6-0. 19.36 BREAK PLISKOVA! Nel momento più importante del set la ceca risponde presente: 5-5. 19.35 Continua l'equilibrio nel match tra De Minaur e Dimitrov: 3-3. 19.34 Buonissimo game per Plisova che mette ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Federer-Goffin 6-2 6-2. Wang-Barty 6-2 6-4 - la cinese ai quarti. Tutti i risultati di oggi 1° Settembre : 19.22 Il terzo set si apre sulla falsa riga degli altri con Federer in grande spolvero e Goffin in difficoltà: 1-0. 19.20 De Minaur risponde al bulgaro e si porta sul 1-1. 19.18 FANTASTICO FEDERER!!! Lo svizzero strappa l'ennesimo break point e chiude il secondo set 6-2. 19.16 Pliskova ottiene un altro punto ai vantaggi: 3-2. 19.14 Federer un martello al servizio, si porta sul 5-2. 19.12 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Wang-Barty 6-2 6-4. In campo Federer-Goffin 3-2. Tutti i risultati di oggi 1° Settembre : 18.39 Il campione svizzero mantiene il servizio a zero e si porta sul 5-2 grazie ad un diritto millimetrico. 18.37 Federer aumenta i giri del motore e ottiene un altro break: 4-2. 18.34 Lo svizzero mantiene il servizio si riporta avanti: 3-2. 18.32 Contro break di Federer! Punteggio sul 2-2. 18.30 Wang vince il match!!! La cinese sbriga la pratica Barty con il punteggio 6-2, 6-4. 18.26 Break ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Wang-Barty 6-2 4-3. In campo Federer-Goffin. Tutti i risultati di oggi 1° Settembre : 18.11 Barty sta lottando su ogni palla, l'ottavo game del secondo set sarà deciso ai vantaggi. 18.07 In campo Federer-Goffin per le operazioni di riscaldamento. 18.06 Barty serve quattro ottime prime e si porta sul 4-3. 18.05 Wang mantiene il servizio a quindici e si porta sul 4-2. 18.03 Barty si tiene aggrappata al match mantenendo il servizio: 3-2. 18.02 A breve in campo anche ...