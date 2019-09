US Open 2019 | Belinda Bencic elimina Naomi Osaka che perde il numero 1 del mondo a favore

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 2-1 - il romano manca due palle break nel secondo game : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) Vantaggio Rublev, appena lungo il dritto di Berrettini che cercava la profondità per poter attaccare il russo 40-40 Sbaglia il rovescio a campo aperto in uscita dal servizio Rublev, di nuovo ai vantaggi sulla sua battuta 40-30 Servizio vincente di Rublev 30-30 Cerca vanamente il vincente lungolinea di ...

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 1-0 - tiene il servizio il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) 30-0 Altra buona prima di Berrettini 15-0 Rovescio in rete di Rublev, ma aveva servito bene e preso il comando dello scambio Berrettini 1-1 Altra brillante seconda di Rublev che tiene il servizio, pur se con difficoltà Vantaggio Rublev, che spinge con il dritto 40-40 Gran seconda di Rublev, Berrettini ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Bencic elimina Osaka! Vekic passa su Goerges al terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

US Open 2019 - Novak Djokovic sul ritiro : “Un problema alla spalla sinistra. I fischi del pubblico? Non mi sono offeso” : E dunque sono i quarti di finale l’ultimo arrivo del serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) nello US Open 2019 di tennis. Il serbo, campione in carica, ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un problema alla spalla, che già lo aveva messo a dura prova nei match precedenti, pur riuscendo a prevalere. Un epilogo amaro per Nole che, opposto allo svizzero Stan Wawrinka, aveva tanta voglia di proseguire nel proprio percorso. L’elvetico ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Matteo Berrettini per i quarti. Tornano in campo Rafael Nadal e Naomi Osaka : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli US Open (2 settembre) – Gli italiani in campo oggi (2 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta ...

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : ottavi di finale tra talenti - sfida ad alta tensione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dello US Open (2 settembre) – La presentazione della giornata – Matteo Berrettini e il best ranking Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev, valida per gli ottavi di finale dello US Open 2019 di tennis. Sul cemento di Flushing Meadows il romano va a caccia dei quarti, desideroso di continuare il proprio percorso. Con ...

US Open 2019 : Berrettini vuole riportare l’Italia ai quarti. Nadal affronta Cilic - Osaka contro Bencic : Si completano i match degli ottavi di finale agli US Open 2019. Scopriamo tutte le sfide di questo lunedì. TABELLONE MASCHILE Il tennis italiano si stringe attorno a Matteo Berrettini. E’ dal 1977 che un giocatore italiano non raggiunge i quarti di finale agli US Open. Ci riuscì Corrado Barazzutti, ma si giocava ancora terra verde di Forest Hills, mentre da quando il torneo si è spostato sul cemento di Flushing Meadows nessun tennista ...

US Open 2019 : Wawrinka e la spalla fanno abdicare Djokovic - Federer migliora - risorge Dimitrov. Serena Williams non tradisce - Barty e Pliskova sì : La settima giornata degli US Open 2019 è stata caratterizzata dall’abdicazione del campione in carica Novak Djokovic che, sotto di due set e di un break contro lo svizzero Stan Wawrinka ha deciso che lo svantaggio era troppo grande per poterlo recuperare con una spalla sinistra fortemente malconcia che lo ha indubbiamente condizionato per tutto il match specialmente al servizio e sul rovescio, e il ritiro è stato inevitabile. Wawrinka lo ha così ...