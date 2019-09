Uragano Dorian verso gli Stati Uniti | una vittima di 8 anni  Il ministro | «Alle Bahamas

Uragano Dorian - il racconto di un’italiana a Miami : “Code per fare benzina e acqua difficile da trovare” : “Il problema sono gli oggetti che volano. Banalmente, noi abbiamo una palma e ci hanno detto di togliere i cocchi”. Antonella Cantisani è un’italiana che da due mesi si è trasferita a Miami. E che adesso dalla Florida racconta come sta vivendo l’attesa del passaggio di Dorian, secondo Uragano più forte mai registrato nell’Atlantico dopo Allen nel 1980. Nelle ultime ore la sua forza è scesa da categoria 5 a 4, ma Florida, ...

Catastrofe alle Bahamas per l'Uragano Dorian : "diversi morti per le strade" : Arrivano notizie ancora più drammatiche in queste ore dalle Bahamas, le isole che da ieri stanno facendo i conti con il violentissimo uragano Dorian. Poco fa, il ministro degli Esteri delle Bahamas...

Uragano Dorian : Sud Carolina evacua l’intera costa. Annegato un bimbo di 7 anni alle Bahamas : Florida, chiusi scuole e aeroporto. Raffiche di vento fino a 300 Km orari: l’allarme ora si sposta sulla costa meridionale degli Stati Uniti, che dovrebbe essere raggiunta tra stasera e domani

Usa - l'Uragano 'Dorian' fa davvero paura : c'è la prima vittima - è un bimbo di otto anni : Sono arrivate le prime cifre dei danni che il passaggio dell'uragano "Dorian" sta provocando alle isole Bahamas in queste ore. La tempesta, classificata oramai di categoria 5, sarebbe una delle più forti mai registrate nell'oceano Atlantico. Adesso l'occhio del ciclone si sta lentamente spostando verso la costa orientale degli Stati Uniti, dove ieri dalle ore 12:00 locali (le 18 in Italia) è scattato l'ordine di evacuazione, soprattutto lungo le ...

Elisabetta Canalis - Uragano Dorian : preghiere per gli amici delle Bahamas : Elisabetta Canalis prega per amici e residenti che abitano alle Bahamas e che in queste ore stanno affrontando la furia dell’uragano Dorian. Le parole dell’ex velina Elisabetta Canalis prega per amici e residenti delle Bahamas che in queste ore difficili sono alle prese con la furia di Dorian, l’uragano che si sta abbattendo sulle isole […] L'articolo Elisabetta Canalis, uragano Dorian: preghiere per gli amici delle ...

Uragano Dorian - il vortice colpice le Bahamas : la furia dei fulmini dal satellite della Nasa : La Stazione spaziale internazionale ha ripreso l’Uragano Dorian mentre si abbatteva sulle Bahamas. Nelle immagini, l’impressionante sequenza di fulmini che hanno colpito l’arcipelago nell’Oceano Atlantico insieme a venti fino a 350 km/h. Video Nasa L'articolo Uragano Dorian, il vortice colpice le Bahamas: la furia dei fulmini dal satellite della Nasa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Uragano Dorian - Elisabetta Canalis rivolge una preghiera per gli abitanti delle Bahamas : L'Uragano Dorian in queste ore si è abbattuto con la sua forza distruttiva sulle Bahamas, diffondendo devastazione e terrore. Tra coloro che hanno voluto rivolgere un pensiero agli abitanti delle zone colpite c'è anche Elisabetta Canalis. La showgirl era stata solo qualche mese fa in vacanza in questi posti, ed è proprio pubblicando una foto di quei momenti che vuole condividere la sua preghiera.Continua a leggere

Uragano Dorian : un bimbo di 8 anni la prima vittima - “impatto catastrofico” alle Bahamas : L’Uragano Dorian ha provocato la prima vittima: si tratta di un bambino di 8 anni annegato alle Bahamas. La stampa locale, che cita la nonna, Ingrid McIntosh, riferisce che sarebbe stata la figlia a trovare il corpo del bambino sommerso dall’acqua, mentre risulta dispersa la sorella. “Tutto quello che posso dire – ha raccontato all’Eyewitness News – è che mia figlia mi ha chiamato da Abaco e mi ha detto che ...

Uragano Dorian negli Usa - con l’aereo volano nell’occhio del ciclone : le immagini spettacolari : L’Uragano Dorian si è abbattuto sulle Bahamas con venti fino a 354 chilometri orari, sommergendo le isole Abaco e provocando danni a causa delle piogge torrenziali. Nelle scorse ore un pilota del National Oceanic and Atmospheric Administration’s Aircraft Operations Center ha ripreso e postato su Twitter le immagini dello spettacolare volo all’interno dell’Uragano. L'articolo Uragano Dorian negli Usa, con l’aereo volano ...

L’Uragano Dorian è un “mostro” con venti di 298km/h : il confronto con i grandi uragani atlantici della storia : L’uragano Dorian è un mostro e su questo non ci sono dubbi. Lo dimostra anche la devastazione totale che ha lasciato nel nord delle Bahamas, con tetti divelti, auto ribaltate, linee elettriche abbattute e gravissime inondazioni. Dorian è un pericolosissimo uragano di categoria 5, ma come si rapporta agli altri grandi uragani atlantici e ad altri grandi cicloni tropicali? 5 uragani di categoria 5 in 4 anni Ci sono stati 5 uragani di categoria 5 ...

Clarissa e Federico di Uomini e Donne parlano dopo l'Uragano Dorian : 'Stiamo bene' : In queste ore, un potentissimo uragano, chiamato Dorian, si è abbattuto sulle Bahamas causando non pochi danni, sia a persone che a cose. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex concorrenti di Uomini e Donne, vivono a Miami, pertanto, sono stati coinvolti da tutta questa situazione ed hanno chiarito le loro condizioni di salute in merito a quanto accaduto. L'ex corteggiatore del talk show di Maria De Filippi, ieri aveva generato un bel po' di ...

Uragano Dorian : il Consolato d’Italia a Miami segue con attenzione l’evolversi della situazione : “L’Uragano Dorian ha raggiunto la categoria 5 e si trova attualmente in prossimità delle coste nord occidentali delle Bahamas. L’allarme Uragano per le Bahamas nord occidentali persiste fino a lunedì 2 settembre. Le isole Abaco, Grand Bahama, Andros sono, tra le altre, severamente colpite dall’Uragano“: lo si legge in un avviso pubblicato il 1° settembre sul sito “Viaggiare Sicuri” della Farnesina. “Il Governo delle ...

Elisabetta Canalis - paura per l’Uragano Dorian. Il messaggio dell’ex velina : l’uragano Dorian sta colpendo le Bahamas in una maniera drammatica e devastante. La furia dell’uragano Dorian, tra i più potenti mai registrati, s’è abbattuta sulle Bahamas e il premier ha lanciato l’appello “Pregate per noi contro l’uragano mostro”. Ora Dorian si sta avvicinando alla Florida dove è stato chiuso l’aeroporto di Palm Beach. Il governatore Henry McMaster ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l’intera costa dello Stato, con circa ...

L’Uragano Dorian sta raggiungendo gli Stati Uniti : In queste ore gli Stati Uniti si stanno preparando a fronteggiare l’arrivo di Dorian, un uragano di categoria 5, la più alta nella scala Saffir-Simpson che viene usata per misurare l’intensità di questi eventi. Dorian ha già colpito le Bahamas nel corso del weekend con venti fino a 355 km/h e, secondo quanto riportato finora, ha causato la morte di un bambino di 8 anni e danni catastrofici: blackout, tetti scoperchiati e allagamenti. ...