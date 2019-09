URAGANO DORIAN SULLE BAHAMAS Video | evacuazioni in Florida e South Carolina | i danni

URAGANO DORIAN : Sud Carolina evacua l’intera costa : l’ordine riguarda un milione di persone : Si abbatte sulle Isole Abaco alle Bahamas. Florida, chiusi scuole e aeroporto. Raffiche di vento fino a 300 Km orari

URAGANO DORIAN negli Usa - dichiarata l’emergenza in 4 Stati : venti fino a 354 chilometri orari - sommersa parte delle Bahamas : “Bisogna essere preparati al peggio. Bisogna essere pronti per evitare i problemi”. L’Uragano Dorian si è abbattuto con tutta la sua forza da categoria 5, con venti fino a 354 chilometri orari, sulle Bahamas, dove ha scaricato la sua furia sommergendo le isole Abaco e provocando ingenti danni a causa delle raffiche di vento e delle piogge torrenziali. Adesso quello che è stato definito dagli scienziati come il secondo Uragano ...

URAGANO DORIAN minaccia costa est Usa. Primo ministro Bahamas : “Un mostro - pregate per noi” : Uragano Dorian sta flagellando le Bahamas con venti fino a 350 chilometri l'ora. Il Primo ministro: “È un Uragano mortale, un mostro. pregate per noi”. Successivamente si muoverà verso la Florida, dove sono state chiuse scuole e l’aeroporto di Palm Beach. Sud Carolina evacua l'intera costa: l'ordine riguarda un milione di persone.Continua a leggere

L’URAGANO DORIAN “è mortale - è un mostro” : si sposta “pericolosamente vicino alla Florida” - evacuata l’intera costa del South Carolina : Sono quasi 150mila le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuare l’area della Contea di St. Johns, in Florida, in vista dell’arrivo dell’uragano Dorian, che “si muoverà pericolosamente vicino alla costa della Florida fra lunedì e martedì notte,” ha affermato il National Hurricane Center, sottolineando che Dorian fa registrare venti fino a 350 km/h. L’aeroporto di Palm Beach è stato chiuso: al ...

L’URAGANO DORIAN si abbatte sulle Bahamas con una violenza mai vista : isole Abaco devastate - “non è rimasto nulla”. FOTO e VIDEO impressionanti : Centri abitati sott’acqua, case distrutte, tetti divelti dalle raffiche di vento: sono le isole Abaco, nell’arcipelago delle Bahamas colpito dall’uragano Dorian. Lo riferisce il dipartimento dei vigili del fuoco di Hope Town, che fara’ una prima valutazione dei danni appena la tempesta avra’ oltrepassato l’isola. “Non e’ il tempo del panico, ora e’ il tempo di pianificare come ...

Bahamas travolte da Dorian - l’URAGANO più forte della loro storia : turisti italiani evacuati. Gli Usa in allerta per la loro costa orientale : Dorian ha toccato terra: lo ha fatto alle Bahamas dove ha scaricato tutta la sua furia. L’uragano ha raggiunto categoria 5, con venti fino a 290 chilometri all’ora e piogge torrenziali: è il più forte dall’inizio dell’anno registrato in tutto il pianeta. “Cercate immediatamente riparo” è l’appello lanciato dal National Hurricane Center ai residenti sulle isole caraibiche che non hanno mai conosciuto un uragano così forte nella ...

L’URAGANO DORIAN colpisce le Bahamas : italiani in fuga - venti fino a 354 Km/h. “Condizioni catastrofiche - pericolo per le vite umane” : Appena ha investito le Bahamas, il potente e minaccioso uragano Dorian si è intensificato e il Centro Usa per le emergenze uragani lancia l’allarme: “Sono in pericolo vite umane”. I venti massimi sostenuti sono aumentati da 285 a 295 chilometri l’ora, e le raffiche a 354 Km/h. Si potrebbero verificare, per il Centro, episodi di “distruzione estrema”. L’uragano Dorian ha colpito il nordovest delle ...

