Una professoressa posta una sua foto e quello che accade dopo è inaccettabile

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Una, Tatyana Kuvshinnikova ,membro della Federazione di Nuoto Invernale della regione dell’Altaj, hato sui social una suain costume da bagno per sostenere la Winter Universiade a Krasnoyarsk, in Russia. Un genitore ,aver visto questasui social, si è lamentato con la dirigenza della scuola e l’insegnante è stata licenziata con la seguente motivazione: quellaera “una macchia sulla reputazione della scuola”. A quel punto gli altri insegnanti si sono mobilitati e hanno pubblicato tutti dellein costume con la seguente didascalia: “Anche gli insegnanti sono esseri umani” L’insegnante licenziata ha commentato cosìche le è accaduto: “Se la miasi trovasse nella hall of fame della scuola, o venissi a scuola vestita in questo modo, prenderei in considerazione alcuni commenti sull’etica pedagogica” Questa vicenda è accaduta ...

poesiebruciate : Io non chiedo tanto vorrei solo una professoressa preparata in storia e filosofia perché davvero quest'anno ho fati… - giuliaziino : RT @CorriereCultura: Scuola, un boomerang promuovere tutti. Esce il 5 settembre «Alzare lo sguardo» (@solferinolibri) di Susanna Tamaro, pa… - CorriereCultura : Scuola, un boomerang promuovere tutti. Esce il 5 settembre «Alzare lo sguardo» (@solferinolibri) di Susanna Tamaro,… -