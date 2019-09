Una barca usata per immersioni subacquee ha preso fuoco al largo dell’isola di Santa

USA - incendio su Una barca al largo della California : 34 morti : L'incendio è divampato su un'imbarcazione che stava navigando al largo della costa Californiana, non lontano dall'isola di Santa Cruz.Continua a leggere

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su Una barca in legno : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove pochi istanti fa sono arrivati, a cala Spugne, decine di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco avviene mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con a bordo 31 persone aspetta di conoscere gli sviluppi dopo la richiesta del comandante di potere entrare in porto. L'articolo ...

Salento - soccorsa imbarcazione in avaria con a bordo 35 migranti. Tra loro Una donna incinta e 7 minori : L'arrivo a Santa Maria di Leuca dove la Croce rossa di Lecce ha provveduto all'accoglienza. Bloccati i due presunti scafisti

Milano. L’Urbanistica tattica sbarca a NoLo e crea Una nuova piazza : Una nuova area di Milano sottratta al disordine e riconsegnata ai cittadini. Dopo aver trasformato Dergano, Angilberto II e Porta

Dramma in mare - trascinato via da Una barca : Leonardo muore durante immersione a Brindisi : Trovato morto a 40 metri di profondità il sub scomparso in Adriatico. La vittima è Leonardo Marseglia operatore scolastico che stava effettuando una battuta di pesca subacquea insieme ad altri amici davanti al porto di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un'imbarcazione avrebbe agganciato la cima della boa del sub, trascinandolo per alcuni metri. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Leonardo Marseglia, il ...

Una barca di migranti è naufragata al largo della Libia : 60 persone sono sopravvissute - molte altre sono morte : L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM, la sigla in inglese) ha detto che nella notte tra lunedì e martedì c’è stato il naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della città di Khums, nelle acque territoriali della Libia: circa 60 persone

Taylor Mega - per l’allenamento “hot” la palestra è Una barca a vela : Taylor Mega non rinuncia ai suoi allenamenti nemmeno in barca. E la sessione nella “palestra galleggiante” è molto hot e surriscalda i fan che seguono l’ex corrente dell’Isola dei Famosi e influencer su Instragram, dove lei ha postato le foto che vedete.-- -- L’ex naufraga fa piegamenti e esercizi al largo di Porto Cervo, utilizzando il boma della barca a vela per appendersi a testa in giù e il divanetto per tonificare il lato B.-- Per avere ...

Alarm Phone barca capovolta nel Mediterraneo - temiamo Una strage : Alarm Phone ha lanciato l'allarme su un nuovo possibile naufragio nel Mediterraneo nel quale potrebbero aver perso la vita un centinaio di persone

Le Parisien : nessUna offerta del Barça per Neymar. Solo un bluff per dare un contentino a Messi : L’affare Neymar si arricchisce di un nuovo scenario, quello ipotizzato da Le Parisien. I tentativi del Barcellona per riportare in rosa Neymar sarebbero, secondo quanto scrive il giornale, un bluff. Più un tentativo di compiacere Messi che un reale desiderio di acquistare davvero il calciatore. Sarebbe un bluff anche il viaggio a Parigi previsto per questa settimana. Si tratta Solo di un espediente per far credere che si stia negoziando ...

Chiara Ferragni e Ferragosto in barca con la sorella - Fedez - gli amici e Una paella gigante : Ferragosto in famiglia per Chiara Ferragni che dopo aver passato le vacanze a Ibiza con degli amici, si è ricongiunta alla sorella Valentina. Chiara ha mostrato una storia in cui si trova in barca insieme ai suoi amici, a Fedez e il suo bimbo e alla sorellina. Tutti insieme augurano una buona festività ai followers con tanto di paella gigante sotto il naso. Il gruppo di vacanzieri ha infatti deciso di trascorrere la festività estiva in barca, ...

