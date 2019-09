Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli governo senza vicepremier alla proposta del PD per far decollare il governo Conte bis la Lancia Franceschini il candidato più accreditato il posto la sostiene Zingaretti dopo che il presidente incaricato si era smarcato dei 5 Stelle Yo del 5 Stelle una formula inappropriata aveva risposto alla festa del Fatto Quotidiano e il Blog delle stelle annuncia che la ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Durigon “molto preoccupato da Conte” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “molto preoccupato da Conte” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i timori del sottosegretario al Lavoro uscente Claudio Durigon. L’esponente leghista sta infatti pubblicando da qualche giorno alcuni post polemici contro il suo ex premier Giuseppe Conte, che oggi sarebbe disposto a guidare un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Le sue ultime dichiarazioni lasciano quindi ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - verso Governo Pd-M5S - 2 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 2 settembre 2019: Crisi di Governo - verso l'intesa fra PD e M5S; Nessun crollo e nessun ferito; Uragano Dorian.

Ultime Notizie Roma del 01-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano non un esponente del MoVimento 5 Stelle mi sembra una formula inappropriata ma nemmeno un premier per tutte le stagioni ho rifiutato la rinnovata con la lega che è stata proposta nel bel mezzo del suo tentativo di formare il governo con 5 Stelle PD con te risponde così in collegamento con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana vedo una ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Belluno : 17enne morto in incidente - gravi i 4 amici : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Belluno, incidente mortale avvenuto stamane: morto un 17enne, gravissimi i suoi 4 amici, 1 settembre 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Genova - guida suv ubriaco e uccide un uomo : arrestato : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Genova è stato arrestato un uomo di 54 anni dopo aver investito uno scooterista: i dettagli, 1 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 01-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla azione Gabriella Luigi in studio in apertura alle manovre per l’avvicinamento PD MoVimento 5 Stelle per la formazione di una nuova maggioranza per il conte b&b Il grillo che spinge pentastellati all’intesa questa pena che vedo questa mancanza di ironia dovete sedere a un tavolo essere o forbici perché a partire da questo momento straordinario di cambiamento abbiamo da progettare il ...