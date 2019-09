Ufficiale | Verdi al Torino | prestito con obbligo di riscatto 25 milioni

Ufficiale – Simone Verdi in prestito al Torino : Stando a quanto riportato dal sito UFFICIALE della Lega Serie A, Simone Verdi vestirà la maglia del Torino la prossima stagione. Verdi al Torino è cosa fatta, nei minuti finali della sessione estiva del calciomercato si è concluso l’affare tra il Napoli ed il club di Cairo. Ancora non ci sono dettagli sulla formula del passaggio in prestito. Resta su questa pagina per ulteriori aggiornamenti (Premi F5) PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...