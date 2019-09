UFFICIALE – Simone Verdi in prestito al Torino

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 2 settembre 2019) Stando a quanto riportato dal sitodella Lega Serie A,vestirà la maglia della prossima stagione.alè cosa fatta, nei minuti finali della sessione estiva del calciomercato si è concluso l’affare tra il Napoli ed il club di Cairo. Ancora non ci sono dettagli sulla formula del passaggio in. Resta su questa pagina per ulteriori aggiornamenti (Premi F5) PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbe interessare anche: Di Marzio annuncia: “Icardi sta svolgendo le visite mediche col nuovo club, i dettagli del contratto” Calemme a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non ha voluto James Rodriguez, Llorente acquisto di qualità” Radio Marte – Cagni: “Il Napoli metterá in difficoltà la Juventus, la difesa va migliorata” Sky – Ilnon molla, contatti in corso per l’accordo col Napoli Alvino, messaggio a tutti i ...

MatteoPedrosi : @TorinoFC_1906 @Cuore_Toro ??Ora è anche ufficiale: Simone #Verdi è un nuovo giocatore del @TorinoFC_1906! Contratto… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Torino, ufficiale l'arrivo di Simone #Verdi ?? Il giocatore arriva in prestito dal #Napoli… - claudioruss : UFFICIALE - Simone Verdi è un nuovo calciatore del Torino, si trasferisce dal Napoli a titolo temporaneo -