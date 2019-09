Turismo | Magoni | ' Milano meta privilegiata per lo shopping'

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019), 2 set. (AdnKronos) - "Ilè un volano strategico per l'economia nazionale e regionale: negli ultimi anni la Lombardia risulta essere la regione italiana più apprezzata dagli stranieri per lointernazionale. Grazie a strutture ricettive di alto livello e settori competitivi co