Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Che dici, si va a fare due passi in centro a vedere qualche prostituta d’epoca alla mostra”? Che invidiabile opportunità, nell’ultimo weekend vacanziero italiano, quella di chi si trovasse ae si sia potuto godere la mostra storica suglidella operosa cittadina veneta!, già nota in passato per il suo sindaco definito sceriffo, quello che fece togliere le panchine accanto alla stazione per evitare che gli immigrati ci si sedessero, torna agli onori della cronaca per un evento culturale, diciamo così. Infatti, per celebrare le attività lavorative tradizionali e storiche della zona una associazione locale ha allestito una mostra-evento nella quale ha chiesto agli artigiani di esibire i loro talenti: quindi perché non predisporre uno stand con alcune figuranti adeguatamente abbigliate da prostitute (avranno certamente richiesto la consulenza del comune di ...

ilfattoblog : Treviso, al mercato degli antichi mestieri c’è pure ‘l’arte del casino’. Con apposite figuranti vestite da prostitu… - Cascavel47 : Treviso, al mercato degli antichi mestieri c’è pure ‘l’arte del casino’. Con apposite figuranti vestite da prostitu… - TREVISOEVENTI : -