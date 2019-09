Tre Cime Lavaredo | soccorsi alpinisti bloccati Rischiano maxi-conto

Dolomiti - recuperata coppia di spagnoli bloccata per tre giorni sulle Tre Cime di Lavaredo : Un uomo e una donna spagnoli da tre giorni erano bloccati sulla parete della Cima Ovest a Lavaredo: nonostante le condizioni meteo proibitive, la stanchezza e l'evidente incapacità a proseguire hanno per ben due volte rifiutato l'aiuto dei soccorritori, che si erano avvicinati a loro in elicottero pronti a riportarli a terra.Continua a leggere

Tre Cime di Lavaredo - soccorsi gli alpinisti spagnoli bloccati : Tre Cime di Lavaredo, soccorsi gli alpinisti spagnoli bloccati La coppia di Barcellona aveva rifiutato per due volte l'intervento dei soccorsi. I due erano convinti di poter arrivare alla vetta da soli, sulla parete della Cima Ovest. Il recupero è avvenuto intorno alle 16 Parole chiave: ...

Dolomiti - coppia di alpinisti spagnoli bloccata da tre giorni su una parete delle Tre Cime di Lavaredo : rifiutati per due volte i soccorsi : Da tre giorni sono bloccati sulle Dolomiti, attaccati a una parete delle Tre Cime di Lavaredo, ma rifiutano i soccorsi. È quanto sta succedendo a una coppia di alpinisti spagnoli, in vacanza sulle Alpi. I due, 45 anni lui e 36 lei, sono di Barcellona. Nonostante la loro odissea duri da 72 ore e nonostante le cattive condizioni meteo, gli scalatori continuano a dire “no” agli aiuti, sostenendo di poter proseguire autonomamente. Per ...

Alpinisti in difficoltà da giorni sulle Tre Cime di Lavaredo - rifiutano aiuto : Continua il monitoraggio da parte del Soccorso alpino del Veneto dei due Alpinisti spagnoli sulle Tre Cime di Lavaredo. Anche stamattina, come era accaduto già ieri, hanno deciso di proseguire la scalata rifiutando di essere prelevati dagli elicotteri. Ieri sera alle 20.20 circa il capo del Soccorso alpino di Auronzo è stato contattato nuovamente dai due Alpinisti spagnoli, per il cui mancato rientro dalla Cima Ovest di Lavaredo era scattato ...

Incidenti montagna : alpinista muore sulle Tre Cime di Lavaredo : Un alpinista è morto mentre stava scalando la Cima ovest di Lavaredo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo verso le 13 e’ stato colpito da un masso staccatosi dalla parete. Vano l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero dell’Aiut Aklpin Dolomites: l’alpinista e’ deceduto sul colpo. Accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri. L'articolo Incidenti montagna: alpinista muore sulle Tre Cime ...

Huawei Mate 30 poTrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale : In attesa della presentazione degli smartphone della serie Huawei Mate 30, in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni relative al modello "base" L'articolo Huawei Mate 30 potrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale proviene da TuttoAndroid.

Insulti a vigilessa perché pugliese - imprenditore Trentino condannato a risarcimento di 10mila euro : In Val di Fassa l'automobilista multato si sarebbe rivolto alla vigilessa in ladino accusandola di non parlare la lingua e di fare un lavoro che sarebbe dovuto essere assegnato a persone del posto

Malagò al Senato : «Il Cio è contrario alla riforma dello sport - poTrebbe sospendere il riconoscimento all’Italia» : La telefonata con Bach La notizia è di quelle destinate a far discutere e non poco. Da mesi è in corso una b attaglia per la cosiddetta riforma dello sport. Di fatto il governo vuole avocare a sé le competenze economiche e lasciare al Coni quelle tecniche. Oggi il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto in audizione alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato. È stato ...

Adriatica Ionica 2019 : il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Le Tre Cime di Lavaredo attendono la battaglia tra gli scalatori : C’è il terreno per tutti nelle cinque tappe della seconda edizione della Adriatica Ionica Race che prende il via mercoledì da Mestre. Apriranno le danze due occasioni cucite su misura dei velocisti, salvo poi lasciare spazio agli scalatori puri prima di due tappe con finale tipico da classiche. Insomma, un contesto che offre ai corridori motivi per far emozionare gli appassionati italiani. Gli organizzatori, guidati Moreno Argentin, hanno ...