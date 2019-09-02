virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romadailynews : Traffico Roma del 02-09-2019 ore 19:30: SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA… -
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Traffico Roma del 02-09-2019 ore 15:30 Roma Daily News
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA' SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL'URBE FILE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico TRA NOMENTANA E PRENESTINA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA A24, TRATTO URANO CODE IN USCITA DA Roma DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL ACCOORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA SALARIA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico TRA NOMENTANA E PRENESTINA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA A24, TRATTO URANO CODE IN USCITA DA Roma DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL ACCOORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA SALARIA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 18 : 00 : INCIDENTE CON Traffico RALLENTATO SU VIA MONTEBELLO INCROCIO CON VIA MENTANA. ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CHIUSO PER LAVORI ALLE CONDUTTORE D’ACQUA IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 17 : 30 : INCIDENTE CON Traffico RALLENTATO SU VIA MONTEBELLO INCROCIO CON VIA MENTANA. ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CHIUSO PER LAVORI ALLE CONDUTTORE D’ACQUA IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 17 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 16 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 16 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 15 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 14 : 30 : IN VIA CILICIA PER INCIDENTE CODE TRA VI CRISTORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A VIA DI GROTTSROSSA CODE SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSOLE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE Roma PER ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 13 : 30 : IN VIA CILICIA PER INCIDENTE CODE TRA VI CRISTORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A VIA DI GROTTSROSSA CODE SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSOLE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE Roma PER ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 12 : 30 : PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE. UN CANTIERE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 11 : 30 : PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE. UN CANTIERE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 02-09-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL ...