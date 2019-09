Traffico Roma del 02-09-2019 ore 16 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 15 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 14 : 30 : IN VIA CILICIA PER INCIDENTE CODE TRA VI CRISTORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A VIA DI GROTTSROSSA CODE SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSOLE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE Roma PER ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 13 : 30 : IN VIA CILICIA PER INCIDENTE CODE TRA VI CRISTORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA SU VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A VIA DI GROTTSROSSA CODE SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSOLE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE Roma PER ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 12 : 30 : PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE. UN CANTIERE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN USCITA DA ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 11 : 30 : PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE. UN CANTIERE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN USCITA DA ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 09 : 00 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA ALLA LA TANGENZIALE EST. LAVORI DI MANUTENZIONE ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 08 : 30 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA ALLA LA TANGENZIALE EST. LAVORI DI MANUTENZIONE ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST. LAVORI DI MANUTENZIONE ...

Traffico Roma del 02-09-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST. LAVORI DI MANUTENZIONE ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 19 : 30 : SULLA A1 Roma NAPOLI, il Traffico intenso sta provocando rallentamenti e a tratti code verso Roma tra frosinone e la dirazione Roma sud a Roma in citta’ chiuso per accertamenti tecnici chiuso il sottovia ignazio guidi dall’accesso di via lucania in direiozne di via nomentana e piazzale della croce rossa, di conseguenze si sono formati rallentamenti su corso d’italia tra da via toscana a via lucania AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO ...