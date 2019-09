Torino | rivolta nel centro di permanenza | agente ferito | “Ogni turno si sfiora la

Fonte : fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Duro sfogo di undi polizia sul suo account Facebook dopo essere rimastoin alcuni scontri neldiper migranti di: "I Cpr son polveriere sempre pronte ad esplodere, prima o poi qualcuno si farà male sul serio. Per un po’ non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione e accoglienza"

