Tina Turner | il successo globale “The Best” compie trent’anni

Fonte : domanipress

(Di lunedì 2 settembre 2019) Oggi è il 30esimo anniversario di “The best”, ildiche ancora oggi risuona nelle piste da ballo, arene sportive, stazioni radio ed oltre. Per commemorare questo incredibile album, e la carriera di una delle artiste più emblematiche ed importanti nella storia della musica pop, ‘Simply The Best’ sarà ristampato in doppio LP gatefold il 22 novembre, solo quattro giorni prima il suo ottantesimo anniversario, in un’edizione limitata in vinile blu disponibile esclusivamente su www.rhino.co.uk. ‘Simply The Best’ è una raccolta di 18 tracce tra le più amate diincluse ‘What’s Love Got To Do With It’, ‘I Don’t Wanna Lose You’, ‘Steamy Windows’ e ‘Private Dancer’ (tracklist completa sotto). Originariamente pubblicata nel 1991 e vendendo quantità multi-platino in tutto il mondo, è rimasta per più di due anni nelle classifiche ...

VincentMele92 : RT @Internazionale: Era il 1966 quando Phil Spector sentì in concerto Ike e Tina Turner, e ne rimase così colpito che gli offrì immediatame… - cuba98w : RT @Internazionale: Era il 1966 quando Phil Spector sentì in concerto Ike e Tina Turner, e ne rimase così colpito che gli offrì immediatame… - STEVONJ : Tina Turner - Private Dancer -