The New Pope rilancia le ambizioni della serie con Jude Law

Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=TAOD50blOKk “L’assenza è presenza” era il mantra di Lenny Belardo, il primo Papa americano, protagonista di The Young. Non farsi vedere, non mostrarsi, non dire niente di sé per guadagnare popolarità, per riprendere in mano le redinifede. In quella stagione l’obiettivo sembrava costruire una figura poco convenzionale di Papa per raccontare la difficoltà di cambiare le cose, di essere diversi e imporre modelli diversi. Ora The Newparte esattamente dove quella trovava la sua conclusione, con il malore di Lenny Belardo in Piazza San Marco. Lo vediamo infatti in coma, mentre il Vaticano prova diversi successori, non sempre con lo stesso successo. Alla Mostra Del Cinema di Venezia laè stata presentata mostrando inusualmente gli episodi 2 e 7 (di solito vengono fatti vedere il primo e il secondo). La ragione è che sono quelli che ...

acmilan : ?? Winding down the clock for our first home match of the new season: #ForzaMilan ???? ?? È il momento della prima sf… - RaiNews : #Venezia76. Arriva 'The New Pope' di Paolo #Sorrentino. John Malkovic è Giovanni Paolo III. #FrancescoGatti ha inte… - acmilan : ?? Starting the new season away to Udinese. Feeling confident, lads? ???? ?? Si parte in trasferta in questa… -