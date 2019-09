THE LAUNDROMAT La dark comedy con Meryl Streep sullo scandalo Panama Papers

«Panama Papers - THE Laundromat» - dark comedy e cattiva finanza : Due primi ministri alla corte della Mostra di Venezia: Meryl Streep (ve la ricordate in Iron Lady?) e Gary Oldman (Oscar per aver vestito in panni di Churchill ne L’ora più buia). Sono i due protagonisti, insieme ad Antonio Banderas, di The Laundromat, in concorso al Lido e dal 18 ottobre su Netflix (uscirà anche nelle sale). Il film di Steven Soderbergh (7 volte in laguna) affronta il famoso scandalo dei Panama Papers, esploso nel 2016 grazie a ...

Venezia - "THE Laundromat" di Soderbergh è un gioiello di arguzia - : Serena Nannelli Registro quasi interamente comico, ritmo vivace e Netflix come vetrina. Ecco come rendere accattivante e fruibile a più persone possibile il complicato caso dei Panama Papers In concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia oggi è la volta di "The Laundromat" di Steven Soderbergh, film che usa il medium dell'intrattenimento per istruire lo spettatore su un argomento serio: l'esistenza di un sistema finanziario ...

Mostra del Cinema di Venezia - THE LAUNDROMAT di Steven Soderbergh rende briosa - appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose : Lo scandalo dei Panama Papers raccontato in un film. Lo so, già si è scatenato il fuggi fuggi. Invece The Laundromat di Steven Soderbergh, in Concorso a Venezia 76, ha il pregio di rendere briosa, appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose e tecnicamente complesse del nuovo secolo. E come? Tenetevi forte: i due eleganti protagonisti, Mossack (Gary Oldman) e Fonseca (Antonio Banderas), titolari dell’omonima società ...