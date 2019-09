Tesla | le colonnine Supercharger da 150 kW saranno disponibili anche in Europa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019)ha annunciato, per questa settimana, l’inizio dei lavori di aggiornamento delledi ricarica elettricheche si trovano in. Queste, infatti,portate a 150 kW di potenza, dai 130 kW supportati ora: 20 kW di potenza aggiunta a tutta la rete europea di ricarica veloce che, stando a quanto precisato dall’azienda di Elon Musk, dovrebbe essere pronta e aggiornata in appena una settimana. Le stazioni di ricaricadisono ad uso esclusivo dei proprietari dell’elettrica di lusso: allesuper veloci potranno fare rifornimento auto Model S, Model X e Model 3 (sia long range che performance), purché abbiano il software aggiornato con On-route Battery Warmup. Si tratta del sistema che, in prossimità della stazione di ricarica impostata come tappa sul navigatore, comincia a preriscaldare le batterie dell’auto ...

