Taylor Swift terrorizzata dagli stalker | non dirà mai dove dorme

Arrestato uno stalker di Taylor Swift - ha provato ad entrare in casa “per sposarla” : Ennesimo tentativo di intrusione in casa per la cantautrice di Lover: un altro stalker di Taylor Swift è stato Arrestato mercoledì 28 agosto mentre cercava di entrare nella casa della popstar sostenendo di volerla sposare. Secondo TMZ, un ragazzo di circa 30 anni è stato fermato mentre cercava di superare il cancello della casa della cantante a Rhode Island con un furgoncino: avvicinatosi all'ingresso, l'uomo ha dichiarato di aver parlato ...

Ecco perchè Taylor Swift è ancora la ragazza dei record : Debutto da record per il nuovo album di Taylor Swift “Lover”! A pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 23 agosto, è già il disco più venduto del 2019 negli USA e in sole 24 ore dall’uscita ha generato le vendite settimanali più alte registrate nel corso dell’anno. I 18 brani di cui si compone la raccolta hanno immediatamente conquistato Spotify, ottenendo un totale di 2 milioni di stream soltanto nel giorno di release e posizionandosi ...

Agli MTV VMA John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift : Alla premiazione degli MTV Video Music Awards, John Travolta si confonde e scambia una drag queen per Taylor Swift, scatenando l'ironia collettiva. Gli MTV Video Music Awards sono uno degli eventi musicali più attesi e importanti per gli artisti americani e anche quest'anno si sono rivelati uno degli show più belli dell'anno. Regina incontrastata dell'evento è stata Taylor Swift, che ha conquistato la statuetta per il video migliore ...

Taylor Swift ha parlato della possibilità di un nuovo tour a sostegno di “Lover” : Ci sarà o non ci sarà? The post Taylor Swift ha parlato della possibilità di un nuovo tour a sostegno di “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Da Taylor Swift a Lenny Kravitz - le star agli Mtv Awards : Taylor Swift, Lenny Kravitz, Ice t, Dj Khaled: parata di stelle a Los Angeles sul red carpet degli Mtv Video Music Awards. A conquistare il premio più ambito di "video dell'anno" è stata proprio Taylor Swift con "You need to calm down".

Taylor Swift è andata all’after party dei VMAs con Gigi Hadid e il suo nuovo ragazzo : Le due BFF si sono ritrovate agli MTV VMA 2019 The post Taylor Swift è andata all’after party dei VMAs con Gigi Hadid e il suo nuovo ragazzo appeared first on News Mtv Italia.

John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift e le consegna un premio : Siamo agli MTV Music Awards. John Travolta sta per consegnare un premio a Taylor Swift. Sul palco, insieme all’attrice queen Latifah, c’è anche la nota drag queen Jade Jolie, famosa proprio per impersonare la Swift. Ed è a lei che John Travolta consegna il premio. Manco a dirlo, nonostante la pacca sulla spalla che Travolta ha dato poco dopo a Jodie come a sottolineare l’ironia del suo errore, il video è diventato virale. E su ...

Demi Lovato - frecciatina a Taylor Swift durante i Vma : 'Odio gli awards' : Ieri sera si è tenuto il gala di premiazione degli Mtv Video Music Awards, durante il quale Taylor Swift ha fatto incetta di premi e ha cantato dal vivo i suoi pezzi You need to calm down e Lover, che stano già scalando le classifiche di mezzo mondo. Nella lista dei grandi assenti della serata, va segnalato il nome di Demi Lovato, la quale però ha seguito la lunga serata di premiazione comodamente dal divano della sua abitazione; e proprio ...

MTV Video Music Awards - Shawn Mendes hot e trionfa Taylor Swift - : Andrea Conti Occhi puntati sulla coppia della cerimonia Shawn Mendes e Camila Cabello, provocanti sul palco, ma il bacio non è arrivato. Miley Cyrus, fresca di divorzio da Liam Hemsworth, si è presentata con la fidanzata Kaitlynn Carter Le stelle della Musica internazionale si sono riunite ieri sera sopra lo stesso palco del Prudential Center di Newark (in New Jersey) per la cerimonia di premiazione della 36esima edizione degli MTV ...

L’arcobaleno di Taylor Swift agli MTV VMA 2019 - per l’Equality Act e contro Trump : video in You Need to Calm Down e Lover : Dominatrice delle nomination di quest'edizione insieme all'assente Ariana Grande, Taylor Swift agli MTV VMA 2019 è stata la grande protagonista della serata in termini di performance e di vittorie. E non poteva essere altrimenti visto che la popstar del Tennessee è stata annunciata come attrazione d'apertura della cerimonia di premiazione del 26 agosto e che ha appena pubblicato un album di inediti, Lover, capace di scalare le classifiche ...

Sul red carpet degli MTV VMA 2019 Taylor Swift ha fatto un riferimento a quello che è successo con Kanye West 10 anni fa : In caso te lo fossi perso! The post Sul red carpet degli MTV VMA 2019 Taylor Swift ha fatto un riferimento a quello che è successo con Kanye West 10 anni fa appeared first on News Mtv Italia.

John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift. E le dà il l'Mtv Award : John Travolta è recidivo nel fare gaffe: cinque anni dopo aver chiamato erroneamente l’attrice Idina Menzel “Adele Dazeem” durante gli Oscar, il divo di Grease ha confuso una drag queen per Taylor Swift e le ha assegnato un premio. L’imbarazzante incidente è avvenuto ieri sera durante gli MTV Video Music Awards. Travolta, che insieme all’attrice queen Latifah stava presentando il premio per ...

MTV Music Awards : la rivincita di Taylor Swift - è suo il Video of the Year : Ieri, lunedì 26 agosto, il palco del Prudential Center di Newark (New Jersey) ha ospitato per la prima volta gli attesissimi MTV Music Awards 2019, giunti ormai alla 36° edizione. Tante le star presenti, tantissime le canzoni portate in scena per ottenere il favore della giuria, diversi i premi da contendersi, una sola grande rivincita: quella di Taylor Swift. Taylor Swift VS Kanye West Era il settembre del 2009 quando, sul palco degli MTV Music ...

La lista dei vincitori degli MTV Video Music Awards 2019 : il primato è donna con Taylor Swift - Ariana Grande e Billie Eilish : Non c'è stato un dominatore assoluto tra i vincitori degli MTV Video Music Awards 2019, ma le due artiste con più nomination, Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish si sono divise equamente il primato di più premiate della serata. Lunedì 26 agosto - durante la cerimonia aperta proprio dalla Swift con un'esibizione sulle note dei nuovi singoli You Need To Calm Down e Lover dall'omonimo nuovo album - gli MTV Video Music Awards 2019 hanno ...