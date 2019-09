Superbike | GP Portogallo 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dopo la lunghissima sosta estiva torna il Mondiale. Ci eravamo lasciati a luglio con il Gran Premio degli Stati Uniti di Laguna Seca, mentre nel prossimo weekend si tornerà a fare sul serio a Portimao per il Gran Premio del. Il campionato è pronto per il rush finale, con le ultime quattro tappe, con Jonathan Rea pronto a vincere il suo ennesimo titolo iridato, merito dell’ampio vantaggio di 81 punti su Alvaro Bautista che, in queste settimane, ha deciso di salutare la Ducati nel prossimo anno per sbarcare in Honda. Illusitano potrebbe avvicinare ulteriormente il nord-irlandese al suo quinto titolo consecutivo, mentre tutti i rivali cercano un posto al sole per chiudere nel migliore dei modi una annata che era iniziata con la sensazione che Bautista potesse dominare tutto e tutti, prima di un crollo che ha davvero lasciato tutti a bocca ...