SONY | NIENTE CONFERENZA AL TOKYO GAME SHOW 2019 Nessuna novità? PS5 solo nel 2021

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 2 settembre 2019)non farà alcunaal prossimo: assenza diper il prossimo anno? Per la PS5 occorrerà attendere il

FrancisMayCry : @LeonScottKenny ... Destiny PS4, che usa lo stesso sistema di salvataggi in cloud. Poi, per entrare nel merito biso… - winchestergdr : @lilymvrtin non hai ancora visto niente, aspetta di vedermi mentre distruggo letterkamrnte la sony -