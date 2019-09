“Sono gay L’ho detto a mia moglie e a mia figlia” La confessione dello chef italiano

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) A un certo punto “ho capito che l’etero che mi hanno fatto credere di essere non era quello vero”. In un’intervista al Corriere della sera il food mentor della Fondazione Veronesi, sposato con una figlia di 4 anni, racconta per la prima volta la sua ‘nuova vita’, “per mettere a tacere”, dice, “commenti poco piacevoli che mi arrivano e far capire tutti che possiamo voltare pagina”. Volto noto della televisione, Marco Bianchi, 40enne per il quale ‘cucinare è un gesto d’amore. Per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti coloro che ci vogliono bene’, per quasi vent’anni, è stato legato alla stessa donna: “Io ci ho creduto davvero. L’ambiente in cui vivi ti condiziona al punto da convincerti di certe cose e io ho vissuto l’amore con Veruska in piena sincerità”.A un ...

