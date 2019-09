Sonia Lorenzini al Festival di Venezia 2019 | “30 secondi di blackout”

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini cacciata da un convento : "Aggredita da un'anziana - mi urlava di coprirmi" : Succede che, in una calda giornata di fine luglio, un'ex-tronista di Uomini e Donne venga cacciata da una chiesa. È quanto accaduto a Sonia Lorenzini, che su Instagram ha raccontato di aver subito una vera e propria aggressione verbale da parte di una signora anziana, che le avrebbe impedito di visitare un convento a Verona perché vestita in maniera inadeguata al luogo sacro. Secondo quanto raccontato dalla donna, lo scontro sarebbe avvenuto ...

