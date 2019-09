Snam | al via in provincia Roma distributore gas naturale compresso

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Milano, 2 set. (AdnKronos) - Ha aperto ad Artena, indi, il primodi gasrealizzato dain esecuzione dei contratti sottoscritti con Enerpetroli, azienda con sede a Viterbo che da 30 anni è attiva nella distribuzione carburanti in quattro regioni de

FestdellaMente : RT @snam: Al via domani a Sarzana la manifestazione dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Anche Snam sostiene @FestdellaMente… - LositoLosito : RT @snam: Al via domani a Sarzana la manifestazione dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Anche Snam sostiene @FestdellaMente… - snam : Al via domani a Sarzana la manifestazione dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Anche Snam sostiene… -