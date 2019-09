SCUOLA Il bello dell' inizio | senza libertà non c' è attenzione

Kawasaki Z900 RS Cafè - il bello della «vecchia SCUOLA» : Nel dizionario delle due ruote «modern classic» vuol dire una moto dalle forme vintage, ma con una meccanica moderna, come la Kawasaki Z900 RS Cafè. E' una piccola nicchia del mercato, a cui solitamente si rivolge chi vuole qualcosa di particolare in termini di stile. In questo caso l'esigenza è pienamente soddisfatta e anche di più, perché sotto il vestito «d'epoca» si cela la meccanica ...