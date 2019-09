Scoperto un nuovo cut content di Bloodborne | ecco la boss fight con Master Willem

Tumore al seno - Scoperto un nuovo meccanismo per fermarlo : Grazie a uno studio statunitense, è stata scoperta l’esistenza di una molecola che potrebbe fermare le forme di Tumore al seno causate dalla mutazione ereditaria del gene oncosoppressore BRCA1. La mutazione in questione è la stessa di cui è portatrice l’attrice Angelina Jolie, che ha deciso di sottoporsi nel 2013 a una doppia mastectomia preventiva, seguita due anni dopo da un’ovariectomia. Lo studio che ha permesso la scoperta ...

Dal FFP finanziario al nuovo Milan - Mirabelli allo Scoperto : “ci sono cose poco lineari su cui va fatta chiarezza” : L’ex direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato rossonero e del FFP, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Non fa più parte del mondo Milan ormai da qualche anno, ma Massimiliano Mirabelli non si tira indietro quando qualcuno tira fuori l’argomento rossonero. LaPresse/Francesca Soli L’ex direttore sportivo della società di via Aldo Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendo il proprio ...

Bully 2 sta arrivando? Scoperto un nuovo indizio in GTA Online : Ci sono rumor su Bully 2 da anni ormai, ma nel 2019 le indiscrezioni e le fughe di notizie sono aumentate considerevolmente. Detto questo, si tratta solamente di voci. In altre parole, niente di concreto ma, anche di recente, sono emersi ulteriori rumor sul possibile nuovo capitolo.Il mese scorso è apparso un easter egg di Bully nel nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online. Tra le feature aggiunte con l'update si poteva appendere un poster ...

Cancro - Scoperto nuovo meccanismo per bloccare la crescita dei tumori : Uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha svelato un nuovo meccanismo molecolare per bloccare la crescita dei tumori caratterizzati da un’alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerose neoplasie. La via di segnalazione di Hedgehog è fondamentale nel corretto sviluppo di un organismo, ma allo ...

Scoperto nella pelle un nuovo organo di senso che percepisce il dolore : Un team di ricerca svedese del prestigioso Karolinska Institutet di Stoccolma ha individuato un nuovo organo di senso in grado di percepire il dolore meccanico. È composto da una rete di cellule gliali specializzate, poste tra il derma e l'epidermide. Al momento è stato rilevato solo nei topi, ma gli scienziati sono certi sia presente anche nell'uomo. La conferma arriverà da studi specifici.Continua a leggere

Scoperto un nuovo organo di senso del dolore : Nel corpo esiste un organo sensoriale che rileva il dolore, si trova nella pelle ed è composto da cellule gliali con molte sporgenze lunghe che formano una struttura fatta a maglie all’interno della pelle stessa: lo ha Scoperto una ricerca condotta dal Karolinska Institutet e pubblicato su Science. “Il nostro studio dimostra che la sensibilità al dolore non si verifica solo nelle fibre nervose della pelle, ma anche in questo organo. ...

Universo - Scoperto un nuovo gruppo di galassie nascoste : scoperto un gruppo di galassie «nascoste», e antiche, che pone nuove sfide alla comprensione dei misteri dell'Universo. L'Universo è, per definizione, infinito e oggetto di esplorazione infinita. Pochi giorni fa la Nasa ha scoperto la presenza di una super-Terra a «soli» 31 anni luce di distanza, situata nella costellazione dell'Idra. Il Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) stava osservando la stella GJ 357 quando ha notato oscuramenti ...

Scoperto un nuovo gruppo di hacker cinesi all’opera da 7 anni : Logo di Apt41, il gruppo di hacker cinesi (fonte: FireEye) Un nuovo gruppo di hacker cinesi è stato Scoperto. Dopo un’osservazione durata sette anni, la società di sicurezza informartica Fire Eye ha dato un nome e un curriculum alla banda di pirati informatici: Apt41. Dalle indagini degli esperti è emerso che dal 2012 il gruppo di hacker ha colpito 15 paesi tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, prendendoli di mira con ...

Scoperto (quasi per caso) un nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita : Scoperto un nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita: chiamato GJ 357 d, si trova appena fuori dal Sistema solare, a “soli” 31 anni luce da noi e con una massa pari a sei volte quella della Terra. Orbita intorno alla sua stella madre nella cosiddetta zona abitabile, cioè a una distanza che potrebbe consentire l’esistenza di acqua liquida in superficie. Descritto sulla rivista Astronomy &Astrophysics dal gruppo internazionale ...

È stato Scoperto un nuovo pianeta potenzialmente abitabile : Un'equipe internazionale di astronomi ha scoperto un nuovo sistema solare con un pianeta che potrebbe essere 'abitabile'. Sono infatti stati scoperti tre nuovi pianeti che orbitano attorno GJ 357, una stella nana rossa - una stella piccola e fredda- situata a 31 anni luce dalla Terra (una distanza che non è neppure troppo lontana, considerando le dimensioni spaziali). La scoperta è stata resa possibile grazie al satellite Tess della Nasa. Uno ...

Notizie del giorno – Ferrero allo Scoperto su cessione Sampdoria - il nuovo Milan - ancora frecciate a Wanda Nara : Ferrero SU cessione Sampdoria – “cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport ...

Elisa Isoardi esce allo Scoperto : "Con lui come nelle favole" - il suo nuovo amore vip? : Un nuovo amore per Elisa Isoardi? Torna a riempirsi di passione il cuore della conduttrice de La prova del cuoco? Pare proprio di sì, almeno stando a quanto ha pubblicato su Instagram: una fotografia che la ritrae, appunto, in dolce compagnia. Lei e lui seduti sul prato, con Elisa che poggia dolceme

Paola Caruso - il nuovo fidanzato è un ex di Temptation Island. Lei esce allo Scoperto sui social : Da un pò di tempo circola la notizia che Raffaella Fico, showgirl e modella, abbia avuto una relazione con il padre del figlio di Paola Caruso, ex bonas di Avanti un Altro. Francesco Caserta, l’uomo protagonista della faccenda aveva lasciato Paola quando aveva scoperto di essere rimasta incinta, il figlio dei due infatti non è stato riconosciuto dall’uomo. Ecco a distanza di poco tempo le parole di disprezzo che Paola ha rivolto a Raffaella, ...

Epidemia in Canada : Scoperto nuovo ceppo di parassita “migrato” dall’UE : Gli agenti patogeni, al pari degli uomini e di ogni altro essere vivente nel nostro pianeta, ‘viaggiano‘ arrivando in aree dove prima non erano presenti: individuare tempestivamente questi fenomeni è dunque di cruciale importanza per tutelare la nostra salute. Una recente ricerca italo–canadese ha scoperto la comparsa in Nord America di un nuovo ceppo di un parassita, variante di un ceppo europeo, che sta provocando ...