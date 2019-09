Scomparsi Piacenza | sopralluogo da Sebastiani | per la Bruzzone ha disturbi psichici

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) L'abitazione di Massimo, scomparso con Elisa Pomarelli, è stata ispezionata ieri, 2 settembre, dal Ris di Parma. La casa a Campogrande di Carpaneto del 45enne, indagato per omicidio volontario, è stata trovata in pessime condizioni. Sul posto erano presenti gli avvocati difensori dell'uomo, Mauro Pontini e Vittorio Antonini, con la criminologa Roberta, nominata come consulente della difesa. Gli agenti hanno trovato un ambiente di degrado La psicologa forense ha commentato ilnell'abitazione con parole forti, affermando che le condizioni abitative del posto sono al limite dell'umano. Secondo la, se l'uomo ha vissuto per molto tempo in quell'ambiente, è in grado di fare qualsiasi cosa. I militari del Ris di Parma hanno provveduto ad ispezionare la casa in cui Massimoviveva da solo, in cerca di tracce che potessero portare ad una svolta ...

notizieit : Piacenza, nuove indagini dei Ris per i due scomparsi - VirnaBalanzin : RT @Gazzettino: Scomparsi a Piacenza da 8 giorni, i Ris setacciano la casa di Sebastiani - Gazzettino : Scomparsi a Piacenza da 8 giorni, i Ris setacciano la casa di Sebastiani -