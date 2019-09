Scomparsi Piacenza | in casa di Sebastiani tracce di combustione | potrebbe essere armato

Scomparsi Piacenza : SOPRALLUOGO RIS IN CASA SEBASTIANI/ È armato con una balestra? : SCOMPARSI PIACENZA, Elisa Pomarelli e Massimo SEBASTIANI: oggi un nuovo SOPRALLUOGO in CASA di lui. È armato con una balestra?

Scomparsi Piacenza - nuovo sopralluogo nella casa di Sebastiani | "E' in fuga armato di arco"? : Si cercheranno tracce di sangue e verranno analizzate bruciature nel pollaio. Secondo alcuni l'uomo potrebbe essere armato con arco o balestra

Scomparsi a Piacenza : sopralluogo in casa di Sebastiani/ Si cercano tracce di sangue : Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, Scomparsi a Piacenza da ormai 8 giorni: oggi un nuovo sopralluogo in casa di lui, è davvero armato e pericoloso?

Scomparsi a Piacenza - l’uomo è indagato per omicidio volontario e considerato pericoloso : sospese le ricerche da parte dei volontari : L’idea della Procura è che lui abbia ucciso lei, nascosto il corpo e poi sia fuggito. È questa l’ipotesi su cui si muovono i pm che indagano sulla scomparsa di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, un operaio di 45 anni e una sua amica 28enne spariti domenica scorsa nel Piacentino. Sebastiani da sabato è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque è considerato, almeno in astratto, pericoloso, ...

Scomparsi a Piacenza - l’uomo indagato per omicidio e occultamento di cadavere : L'inchiesta sulla misteriosa scomparsa, ormai da quasi una settimana, di Elisa Pomarelli, 28 anni, e dell'amico Massimo Sebastiani, 45, ha avuto una svolta, prendendo una direzione ben precisa. Ce' una prima svolta nelle indagini sulla scomparsa di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di amici di 45 e 28 anni sparita nel nulla da quasi una settimana da Carpaneto Piacentino, in provincia di Piacenza. \\Dopo giorni di incertezza, ...

Scomparsi a Piacenza - cani fiutano traccia nel bosco : oltre 150 uomini per le ricerche : Nelle scorse ore i cani esperti in ricerca di persone hanno fiutato una possibile traccia dei due Scomparsi: un punto del bosco dove c'erano foglie e rami accatastati e dove è passato qualcuno di recente. Al momento non ci sono certezze che possa trattarsi di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli ma le ricerche continuano.Continua a leggere

Scomparsi a Piacenza - le ricerche proseguono per il sesto giorno. L’appello del padre di Massimo Sebastiani : Continuano le ricerche in provincia di Piacenza di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di amici di 45 e 28 anni scomparsa da quasi una settimana. Una vicenda sulla quale la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Sul fronte delle indagini, condotte dai carabinieri, sono tante le segnalazioni e le testimonianze che continuano a giungere da parte della gente. Il titolare dell’area di servizio di Carpaneto ...

Piacenza - Elisa e Massimo Scomparsi : si cerca un bunker tra i boschi : Sono giunte al sesto giorno le ricerche di Elisa e Massimo, i due amici scomparsi da domenica 25 agosto. Dalla giornata di oggi, 31 agosto, si procederà a perlustrare la zona di Veleia, dopo aver scandagliato Groppariello e Sariano nei giorni scorsi. Si scava nel rapporto tra i due amici per la loro scomparsa Gli inquirenti indagano sul rapporto che c'era tra i due, perché questa potrebbe essere la chiave per risolvere i motivi della sparizione. ...

Scomparsi a Piacenza - il papà di Sebastiani : “Gli dicevo di lasciar stare quella ragazza” : “Ultimamente Massimo diceva che non si sentiva bene. Gli abbiamo detto di lasciare perdere quella ragazza ma lui ha risposto che gli piaceva”. Così Dante Sebastiani il papà di Massimo, l'uomo di 47 anni scomparso domenica 25 agosto insieme alla 28enne Elisa Pomarelli a Carpaneto Piacentino. "Massimo torna a casa" ha fatto appello il padre. Ricerche in corso nei boschi del territorio, dove l'uomo potrebbe nascondersi.Continua a leggere

Scomparsi a Piacenza - ansia per Elisa e Massimo : nei boschi si cerca un bunker dell’uomo : Termina senza esito la quarta giornata di ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani. In particolare i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno continuato, su richiesta dei Carabinieri che coordinano le indagini, a bonificare zone boschive e radure che, spesso, ospitano cascine abbandonate.\\Si infittisce il giallo sulla scomparsa di Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani, 45. Dei due si sono perse le tracce ...

Piacenza - ancora nessuna traccia dei due Scomparsi. Si mobilitano gli amici di Elisa : Pronti ad affiancarsi alle forze dell'ordine nelle ricerche della 28enne. Perlustrazioni nei boschi per trovare il capanno dell'amico

Amici Scomparsi a Piacenza : si ipotizza il sequestro di persona : A Piacenza proseguono le ricerche di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli. La coppia di Amici è scomparsa da tre giorni e la Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di sequestro di persona, contro ignoti. I due sono stati visti per l'ultima volta all'Osteria del Lupo a Ciriano sulle colline piacentine, tre giorni fa, a pranzo. Da allora si sono perse le tracce di Elisa e Massimo, 28 anni lei e 45 lui: né gli Amici, né i familiari hanno ...

Piacenza - oltre cento uomini cercano i due Scomparsi. Cresce la preoccupazione : "Massimo era ossessionato da Elisa", racconta un'amica. Dopo le vasche d'irrigazione, si battono anche le zone collinari e montuose

Scomparsi a Piacenza : “Sebastiani avvistato a cena con una donna che non era Elisa” : Massimo Sebastiani, 47 anni, è stato avvistato a cena con una donna che non era Elisa Pomarelli, la sera del 26 agosto, quando entrambi erano già due persone scomparse. L'avvistamento ha determinato lo spostamento del campo base di ricerca da Carpaneto (da dove sono Scomparsi) a Castellarquato, dove Sebastiani è stato visto a cena e dove vivono anche i suoi genitori. Secondo chi lo conosce è esperto del territorio e sa muoversi bei ...