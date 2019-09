Sci alpino | gli azzurri della Coppa Europa in partenza per l’Argentina | otto gli azzurri

Sci alpino - scomparsa Blanca Fernandez Ochoa : non si hanno sue notizie dal 23 agosto : Non si hanno più notizie, stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” dal 23 agosto di Blanca Fernandez Ochoa, ex slalomista spagnola, che fu bronzo alle Olimpiadi di Albertville 1992. L’iberica non dà sue notizie dal 23 agosto e nel frattempo la sua auto è stata ritrovata all’esterno del Parco Naturale Dehesas. L’ex campionessa, quattro volte vincitrice in Coppa del Mondo, è uscita di casa, senza ...

Incidenti in Montagna : Scivolano in scarpata nel Veronese - salvati dal Soccorso Alpino : Due persone sono state tratte in salvo dal Soccorso Alpino di Verona allertato nella tarda serata di ieri dalla Centrale del 118: sono scivolate a una quarantina di metri in una scarpata a Roncà. Due fratelli, di 31 e 29 anni, di Arzignano (VI), hanno bucato una gomma della macchina: sono scesi e si sono incamminati lungo la piccola strada in collina, finché uno è scivolato sul ciglio per alcuni metri, cadendo da un salto di una decina e ...

Sci alpino - le squadre azzurre lavorano ad Ushuaia : domenica l’arrivo del gruppo femminile di Coppa Europa : L’inverno argentino accompagna gli allenamenti degli azzurri a Ushuaia, continuano gli arrivi in Sudamerica Si va completando il mosaico delle squadre italiane presenti sulle nevi argentine di Ushuaia. Nella località sudamericana sono al lavoro dal 18 agosto i velocisti (orfani di Christof Innerhofer) con Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse e Matteo Marsaglia, i quali si sono cimentati sinora in gigante in un ...

Sci alpino : si attiva un Comitato di indirizzo per la gestione della tappa di Coppa del Mondo a Bormio : Al fine di supervisionare le gare di Coppa del Mondo a Bormio fino alle Olimpiadi 2026, e garantire un futuro anche nel periodo successivo, è stata annunciata la costituzione, in questo senso, di un Comitato di indirizzo. A renderlo noto, ieri sera, durante la cena seguita all’ispezione FIS sulla pista Stelvio, sono stati l’assessore alla Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, e il Sottosegretario alla presidenza con ...

Sci alpino - il calvario di Federica Sosio è terminato : l’azzurra torna ad allenarsi sette mesi dopo l’infortunio : L’azzurra torna oggi sugli sci al Passo dello Stelvio sette mesi dopo l’infortunio di Garmisch Prima convocazione a distanza di sette mesi per Federica Sosio, ormai prossima al pieno recupero dopo la brutta caduta durante la discesa di Garmisch della fine di gennaio, nella quale si procurò la frattura biossea di tibia e perone della gamba sinistra. La valtellinese, inserita quest’anno nel gruppo di Coppa Europa, tornerà ...

Sicilia : escursionista Scivola in una scarpata - recuperato dal Soccorso alpino : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata nelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima ...

Sci alpino – Goggia - Brignone e Bassino pronte a volare ad Ushuaia. Innerhofer al lavoro sullo Stelvio : Le prime donne in partenza per Ushuaia: Bassino, Brignone e Goggia domani in viaggio verso l’Argentina. Secondo giro sugli sci per Innerhofer allo Stelvio Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino sono le prime componenti del gruppo femminile di Coppa del mondo che si apprestano a partire per le nevi argentine di Ushuaia, dove rimarranno fino al 28 settembre. Il trio volerà mercoledì 28 agosto da Roma verso il Sudamerica, dove ...

Sci alpino : Sofia Goggia - Federica Brignone e Marta Bassino volano in Argentina per la fase centrale della preparazione : Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda la preparazione della squadra azzurra di sci alpino verso la Coppa del Mondo 2019/2020. Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino, infatti, sono le prime componenti del gruppo femminile a partire per l’Argentina dove continueranno il loro lavoro fino al 28 settembre sulle nevi di Ushuaia. Le tre campionesse saluteranno l’Italia nella giornata di mercoledì e si ritroveranno nella ...

Sci alpino - lunedì sbarcano a Ushuaia i gigantisti : sei gli azzurri convocati dal dt Lorenzi : I gigantisti raggiungono slalomisti e velocisti a Ushuaia per la preparazione estiva sulle nevi argentine Nuova tornata di partenze per le squadre di Coppa del mondo maschile con destinazione Argentina. Dopo velocisti e slalomisti, già arrivati a Ushuaia da qualche giorno, lunedì 26 agosto sarà il turno dei gigantisti. Il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha convocato fino a lunedì 23 settembre i seguenti atleti: Andrea Ballerin, Giovanni ...

Sci alpino - l’Italia si prepara per l’inverno : i gigantisti convocati per la trasferta in Argentina : Fervono i preparativi per la stagione invernale e la Nazionale Italiana di sci alpino è nel pieno della fase di allenamento in vista della Coppa del Mondo. Velocisti e slalomisti sono già arrivati a Ushuaia (Argentina), da lunedì 26 agosto toccherà anche ai gigantisti che rimarranno in Sud America fino a lunedì 23 settembre: un mese intero di preparazione per avvicinarsi alla stagione invernale. Il Direttore Tecnico Roberto Lorenzi ha convocato ...

Sci alpino - Sofia Goggia ambasciatrice dei Mondiali 2021 a Cortina d’Ampezzo : Mancano meno di due anni ai Mondiali 2021 di sci alpino che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo, stessa località che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026. Sofia Goggia sarà l’ambasciatrice della rassegna iridata che sarà assoluta protagonista nella Perla delle Dolimiti, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha trovato un accordo con gli organizzatori dell’evento e sarà così il volto simbolo della kermesse. La bergamasca ha ...