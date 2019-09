Samara Challenge | una persona vestita da fantasma anche a Roma | paura nella Capitale

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) La sfidaè arrivata. Il pericoloso gioco partito da Palermo sta prendendo piede sul web diffondendosi ormai in vari punti d'Italia e la notte scorsa, quella del 1 settembre, unatradal famosoggio di The Ring è stata avvistata. Il fenomeno virale si aggira in varie città italiane La sfida tra giovani sta coinvolgendo sempre più città italiane. La scorsa notte, a, "" è stata vista a Centocelle, Casalbruciato e Monti Tiburtini: numerose sono state le segnalazioni alle Forze dell'Ordine che si sono ritrovate il centralino invaso da decine di telefonate.sui social molti post hanno confermato la presenza delggio del film horror in diversi punti della periferiana. Secondo alcune testimonianze latraspaventava i passanti al parco Meda, altri l'hanno vista a San Basilio mentre ...

GingerJCB : RT @manca_maura: Vi presento la Samara Challenge. È una delle innumerevoli sfide che i ragazzi lanciano via web e che si diffondono in poch… - manca_maura : Vi presento la Samara Challenge. È una delle innumerevoli sfide che i ragazzi lanciano via web e che si diffondono… - Italia_Notizie : Spaventa i passanti e li rincorre con il coltello: il 'Samara challenge' sbarca a Roma -