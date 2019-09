Rousseau | per gli investitori sarà sì Borsa maglia rosa e spread di nuovo giù

Rousseau - oggi il voto : la spinta per l'intesa e i paletti del Quirinale : Il consigliere grillino del Lazio Davide Barillari, un duro del fronte degli oppositori, ricorre a una metafora d'impatto: «Non si può prima essere vergini, professare coerenza e...

È la giornata del voto su Rousseau. Chi è per il sì e chi per il no nella galassia a 5 stelle : nella fotografia attuale della galassia grillina, la parte leale al vicepremier non appare mossa: con Di Maio restano saldamente i "governativi" Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Giulia Grillo, Vincenzo Spadafora, Manlio Di Stefano, Carlo Sibilia, oltre ai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Impegnati, tutti, a fare in modo che la nascita eventuale del governo giallorosso non si accompagni a un ridimensionamento del ruolo del ...

Titoli e aperture : il voto su Rousseau spiegato dai quotidiani in edicola : La rinuncia di Luigi Di Maio a fare il vicepremier sblocca la trattativa per la formazione del nuovo governo. Dando il via libera al premier incaricato Giuseppe Conte, che dovrebbe così poter salire al Quirinale già domani per sciogliere la riserva. Il giuramento dei ministri potrebbe perciò avere luogo forse già giovedì. Oggi la consultazione online degli iscritti al Movimento 5 Stelle sull'intesa con il Pd. Si vota dalle 9 alle 18. E lo stesso ...

Rousseau E DINTORNI.../ Asse Di Maio-Di Battista per far saltare il Conte-bis : Se la consultazione su ROUSSEAU facesse saltare il banco e la bocciatura del "Conte 2" andAsse in porto per Di Maio sarebbe un micidiale strike

Governo : Santangelo - ‘sì su Rousseau per evitare danni a cittadini’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Quello di domani, sulla piattaforma Rousseau sarà un voto molto importante, destinato ad avere conseguenze rilevanti per il nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo al centro i temi prioritari per i cittadini e per la crescita del nostro Paese e non smetterà mai di farlo”. Lo lo afferma il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangel, di M5S. “In questi ...

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Per il mercato Rousseau dirà sì Borsa maglia rosa e spread giù : A circa 15 ore dall’apertura del voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti M5S sul nuovo governo fra pentastellati e Pd sotto la guida di Giuseppe Conte, i mercati scommettono sul disco verde della base grillina. Pollice verso l’alto che permetterebbe al premier incaricato Segui su affaritaliani.it

Governo - gli appelli dei parlamentari 5 Stelle per il sì su Rousseau : “Serve responsabilità”. Paragone : “Io voterò no” : Aspettando Rousseau, i parlamentari del M5s cominciano a esprimersi sui social network in merito al quesito che dalle 9 alle 18 di martedì sarà in votazione sulla piattaforma: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Le voci levatesi finora si dicono a favore dell’alleanza con i dem, ma l’unica finora contraria ha peso specifico ...

Governo - Sibilia (M5s) : “Voto su Rousseau? Spero che iscritti capiscano il nostro sforzo” : “Il voto su Rousseau fissato per domani? Mi auguro che i nostri iscritti capiscano lo sforzo che stiamo facendo”. Sono le parole di Carlo Sibilia, dopo l’incontro con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, che si espone per il sì all’avvio del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Contein riferimento alla votazione sulla piattaforma del M5s. L'articolo Governo, Sibilia (M5s): “Voto su Rousseau? Spero che iscritti capiscano ...

Rousseau - il M5s diviso. Di Stefano : "Ecco perché voterò sì". Paragone : "No all'accordo" : Le sorti del nascente esecutivo nelle mani degli attivisti dei 5 Stelle. E molti dirigenti si schierano. Airola, Di Stefano...

Governo - Di Maio insiste per restare - domani voto su Rousseau su accordo M5s-Pd : Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, è sempre più solo. Il leader del Movimento Cinque Stelle non vuole perdere il suo ruolo da Vicepresidente del Consiglio, ma sembra non riuscire a trovare appoggio neppure tra i pentastellati. Persino Beppe Grillo lo ha ammonito dicendosi stanco per il continuo "tira e molla di posti e di punti", Oggi potrebbe svolgersi un nuovo incontro, tra Conte, Zingaretti e Di Maio per sciogliere la questione ...

Governo M5s-Pd appeso al voto su Rousseau : perché l'esito è imprevedibile : Martedì 3 settembre si svolgerà la consultazione online su Rousseau per decidere se il M5s dirà sì all'alleanza politica con...

Perché Rousseau è una abiura della Costituzione italiana : Che la piattaforma del m5s porti il nome del filosofo ginevrino non è un caso, come può sembrare, una scelta casuale e romantica, va indagata la motivazione che ha portato a questa scelta che più che romantica è sovversiva. Rousseau è stato sicuramente il fautore della democrazia diretta ma in una concezione della sovranità popolare, nel, guarda caso, “patto” sociale che non ...

M5s - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra gli attivisti - ecco perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co