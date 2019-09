Roma | le prime parole di Kalinic | “Faremo grandi cose in Italia e in Europa”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) “E’ una bella sensazione, perché sono arrivato in un grande club e sono orgoglioso di far parte di questa squadra. E’ un club che ha una storia importante, sono molto felice di essere qui”. Così Nikolanella prima intervista da giocatore della. L’attaccante croato, ex Fiorentina e Milan, arriva in prestito dall’Atletico Madrid. “Avendo trascorso due anni a Firenze e uno a Milano conosco già il calciono. Farò del mio meglio in allenamento e in partita e spero che tutto vada bene. All’Atletico è stata una bella esperienza, non ho giocato molte partite ma fisicamente sto bene e sono qui per migliorare. Credo che quest’anno farò come due anni fa, quando giocavo più spesso”, ha aggiunto il croato. “Farò tutto ciò che mi chiederà Fonseca, farò del mio meglio. Dzeko? Secondo me è una delle punte più ...

