Riccardo Scamarcio | Clizia e Sarcina | ultime news sul triangolo amoroso

Io che amo solo te : trama - cast e curiosità del film in cui ‘si sposano’ Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio : Una commedia romantica in programma lunedì 2 settembre su Rai1: in onda in prima serata Io che amo solo te, un film del 2015 scritto e diretto da Marco Ponti. Io che amo solo te, il trailer Io che amo solo te, la trama Damiano e Chiara sono in procinto di sposarsi nel loro paese natale, Polignano a Mare. Non hanno mai saputo però che in passato il padre di Damiano, Mimì, e la madre di Chiara, Ninella, erano stati ad un passo dal matrimonio. Le ...

“Mi ha detto che sono una tr**a!”. Clizia Incorvaia contro tutti. E accusa anche Riccardo Scamarcio : Il triangolo amoroso... Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio, Francesco Sarcina... lui ama lei, ma lei ama l’altro e l’altro è quasi sempre il migliore amico di lui. Dopo le accuse social lanciate all’attore, dopo le parole tristissime del cantante (“sono distrutto, ho perso tutto, era mio amico…”) e dopo le notizie di sotterfugi, di indiscrezioni, di voci varie, ecco che la donna in ballo rompe il silenzio. E parla veramente senza freni. La ...

Clizia Incorvaia : “Violenza psicologica da Francesco Sarcina. Riccardo Scamarcio? Faccia l’uomo” : Clizia Incorvaia parla del triangolo più chiacchierato dell'estate, che la vede protagonista con l'ex marito Sarcina e l'attore, con cui avrebbe avuto un brevissimo flirt. Su Chi, la modella si scaglia contro entrambi: "Scamarcio dice che mi sono inventata tutto? Si prenda le sue responsabilità. Era Francesco a tradirmi e a farmi sentire una nullità".Continua a leggere

Tradimento Incorvaia-Scamarcio/ Toni Sarcina 'Francesco? Ucciso da Riccardo e Clizia' : Sarcina-Incorvaia-Scamarcio è il caso dell'estate, lo zio dell'artista spiega: 'A Clizia piace apparire. Mio nipote si fidava di Riccardo'.

Dalida : trama - cast e curiosità del biopic con Alessandro Borghi e Riccardo Scamarcio : Sabato 3 agosto, in seconda serata su Rai1 dalle 22.30 circa in poi, va in onda la coproduzione italo-francese del 2017 Dalida, un biopic che racconta la storia della cantante che ha amato Luigi Tenco. Dalida: trailer Dalida: trama La vita della cantante Dalida, dalla nascita a Il Cairo al successo negli anni Sessanta, fino alla morte nel 1987 a Parigi, dopo aver venduto più di 130 milioni di dischi in tutto il mondo. Dalida: cast Sveva Alviti ...

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina - la verità sul triangolo : "Sono stata con Riccardo Scamarcio ma poi..." : Il triangolo amoroso dell'estate Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio è ancora sotto l'occhio del ciclone. A lasciare nuove dichiarazione è la showgirl, e lo fa al Corriere della Sera: "Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c'è mai stato niente? Mi

Clizia Incorvaia : “Il mio ex marito Francesco Sarcina mi vuole far passare per traditrice - Riccardo Scamarcio per bugiarda. Ora vi dico la verità” : Dopo i rumors pubblicati dal settimanale Oggi secondo i quali Riccardo Scamarcio avrebbe detto a un amico che Clizia Incorvaia si è inventata la storia del tradimento, la ex moglie di Francesco Sarcina ha deciso di parlare. I fatti sono noti: Il matrimonio tra Clizia e Francesco è finito e, per giorni, i settimanali di gossip hanno parlato della causa, cioè il fatto che la Incorvaia avrebbe avuto una storia con l’attore, migliore amico del ...

Riccardo Scamarcio parla di Clizia Incorvaia : "È stata lei a creare tutto questo casino" : Il triangolo lui/lei/l'altro ovvero Scamarcio/Incorvaia/Sarcina è diventato ufficialmente il caso gossip dell'estate. Le dichiarazioni rilasciate dal cantante de Le Vibrazioni che ha parlato di un tradimento da parte dell'ex moglie Clizia Incorvaia ai suoi danni hanno provocato non poche reazioni sul web e dai protagonisti stessi.Infatti qualche giorno dopo l'intervista di Francesco Sarcina a Il corriere della sera sono partite le accuse ...

Riccardo Scamarcio : “Clizia Incorvaia ha inventato tutto per dividere me e Francesco Sarcina” : La presunta versione di Riccardo Scamarcio pubblicata da "Oggi", che cita fonti vicine all'attore pugliese: "È stata Clizia a creare tutto questo questo casino, rivelando una passione che non si è mai consumata. Era ossessionata dal mio rapporto con il marito. È una storia che non sta né in cielo né in terra".Continua a leggere