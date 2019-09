Rfi | finiti lavori | tornano treni Roma per Cassino e Albano

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019)– È ripresa oggi, come programmato, la circolazione ferroviaria fra Ciampino e Colleferro-Segni-Paliano, linea(Fl6), e fra Ciampino eLaziale, linea(Fl4), a conclusione degli interventi di potenziamento infrastrutturale. Il traffico ferroviario era stato sospeso il 3 agosto per consentire idi Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), per l’incremento dell’affidabilita’ dell’infrastruttura, il miglioramento della puntualita’ e della regolarita’ del servizio ferroviario. I, investimento complessivo oltre 16 milioni di euro, sono stati eseguiti da circa 300 fra tecnici e operai di Rfi e delle ditte appaltatrici. LINEA(FL6). Gli interventi sono serviti per incrementare gli standard di affidabilita’ e regolarita’ dell’infrastruttura ferroviaria: rinnovati otto ...

