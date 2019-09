Razzismo | Lukaku riceve la solidarietà del Cagliari ma ora lottiamo

Lukaku dopo l'episodio di Cagliari : 'Uniamoci e combattiamo il Razzismo' : Durante la partita Cagliari-Inter, il giocatore neroazzurro Romelu Lukaku è stato preso di mira dai tifosi avversari con fischi e insulti razzisti. Oggi, l'attaccante ha deciso di lanciare un forte messaggio attraverso il suo canale Instagram. Nel testo, Lukaku ha ricordato che anche altri calciatori in passato siano stati presi di mira per il colore della pelle. Inoltre, ha anche ribadito l'appello ai colleghi e alle società sportive per ...

Dal Cagliari solidarietà a Lukaku (ma non c’è mai la parola Razzismo) e difesa del popolo sardo : A proposito dei buu razzisti a Lukaku nel corso di Cagliari-Inter, la società ha diramato un comunicato ufficiale in cui però la parola razzismo non compare mai e c’è una difesa del popolo sardo. Il club chiede inoltre aiuto non si capisce per cosa. Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di ...