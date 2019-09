Rania di Giordania | i 49 anni di una regina divenuta un’icona

GiovanniParmit : Tanti auguri a Rania di Giordania: la regina di stile compie 49 anni - giovannitundo : Non sei la Cardinale, e nemmeno Rania di Giordania - MDANCO : Tanti auguri a Rania di Giordania: la regina di stile compie 49 anni -

(Di lunedì 2 settembre 2019) Francesca Rossi Lo scorso 31 agostodiha compiuto 49: da ormai 20è sul trono di Amman con il marito, il re Abdallah e ha saputo conquistarsi una posizione di tutto rispetto presso il popolo giordano, riuscendo a schivare le critiche e a imporre la sua personalitàdinon è sologlamour, o una monarca consorte che ricopre una posizione marginale, simbolica, di facciata. Ha saputo costruirsi un ruolo centrale a corte e nella società giordana, èun personaggio influente, popolarissimo e il suo modo di essereè molto diverso da quello delle altre sovrane che l’hanno preceduta sul trono di Amman. Lo scorso 31 agosto ha compiuto 49, 20 dei quali “trascorsi” con la corona sul capo. Eppure, almeno all’inizio,e suo marito, il re Abdallah non erano destinati a governare la. Era il 1992 quando la ...

Dalla Rete Google News

Vanity Fair Italia

La regina di Amman ha festeggiato l'anniversario con una dedica: «Grazie per ieri, per oggi e per quello che verrà domani». Storia del loro amore. Foto.