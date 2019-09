Quanto sarebbe bello ritornare in un mondo del lavoro così

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Operaio SegretariaMeccanico (e autista)CalzolaioImpiegato allo sportelloPer chi lavora, l’inizio dell’anno non corrisponde al primo gennaio, ma semmai a settembre. Si ritorna in negozio, in fabbrica, in ufficio con nuovi propositi, nuove aspettative, nuovi progetti. Lì, ad attenderci c’è ildelcome lo avevamo lasciato, spesso indifferente ai nostri desideri. Ma qui oggi di desideri ne vorremmo esprimere qualcuno, immaginando un possibiledelperfetto. Gli orari flessibili, quelli veririentrare in undelin cui regna realmente la flessibilità degli orari. Unin cui se un giorno davvero non ce la facciamo più, siamo liberi di spegnere il computer e andare a fare una passeggiata o sbrigare quella commissione che da tempo ci assilla. Senza ripercussioni. Senza occhiate torve da capi e colleghi. Ma soprattutto senza ...

ignaziocorrao : L’ho detto e lo ripeto. Dare il commissario europeo al pd sarebbe un errore imperdonabile. Durerà 5 anni (a prescin… - ORNELLAMANCIN : RT @MassimoSfriso: Quanto avviene in Hong Kong è una lotta contro ogni forma di dittatura. Dovesse prevalere la violenza, sarebbe una sconf… - MarazitiMassimo : RT @GiovanniFanfoni: @Il_Vitruviano Soprassedendo sulla sensatezza della storia controfattuale (nessuno sa cosa sarebbe successo se...), qu… -