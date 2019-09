Quanto manca per il nuovo governo

Gazzetta : La Juve più in ritardo di Quanto sembrasse. Preoccupante il mancato inserimento dei nuovi” : La Juve vince a Parma con una zampata di Chiellini su calcio d’angolo ma il messaggio più Preoccupante che arriva dal Tardini, scrive la Gazzetta dello Sport è che “se il vecchio resta affidabile come sempre, nel cantiere del nuovo i lavori sono più in ritardo di quanto sembrasse”. A dimostrarlo non è stata la partita, ma la scelta della formazione da parte di Sarri. Il tecnico, scrive la rosea, ha mandato in campo la Juventus ...